快訊

北市1歲童本土個案 黃珊珊：再驗是陰性可能舊案

陳時中預告10月22日疫苗注射高峰期 第12輪對象「廣泛開放」

澳洲布里斯本中華民國國慶酒會 7日晚間圓滿落幕

聯合報 / 編譯張佑生／即時報導
駐布里斯本辦事處處長陶令文（中）夫婦與昆士蘭州財務長兼貿易暨投資廳長Milton Dick及三級政要合照。駐布里斯本辦事處提供
駐布里斯本辦事處處長陶令文（中）夫婦與昆士蘭州財務長兼貿易暨投資廳長Milton Dick及三級政要合照。駐布里斯本辦事處提供

中華民國駐布里斯本辦事處10月7日晚間假南區SunPAC表演中心舉辦國慶酒會，雖然受要昆士蘭州疫情管疫的影響，縮小規模辦理，仍有150位三級政要、僑務榮譽職先進及社團領袖踴躍參加，氣氛熱烈。

出席貴賓包括布里斯本市長Adrian Schrinner夫婦、昆士蘭州財務長兼投資、貿易廳長Cameron Dick、聯邦參議員Paul Scarr、聯邦眾議員Graham Perrett、Milton Dick、昆州州議員Peter Russo、James Martin、John-Paul Langbroek、六位大布里斯本地區市議員、以及多位領事團成員。昆士蘭州警務署、布里斯本皇家婦女醫院、Mater醫院、昆士蘭現代美術館等機關也指派高階主管與會。

儀式在本地台僑青年鼓隊振奮人心的戰鼓聲中揭開序幕，其後由陶令文處長及三級政要分別致詞，最後邀請所有貴賓上台敬酒，祝願中華民國與澳大利亞國運昌隆。酒會中場播放辦事處製作的新購館舍落成紀念短片，外交部田中光政務次長特別錄製賀詞勉勵。為展現台灣味並增添高雅氣氛，現場放置由布里斯本台商育成的蝴蝶蘭盆景，餐廳也精心烹煮正港的台式點心，佐以國旗擺盤，來賓讚不絕口。

台灣駐布里斯本處長陶令文（右五）左側為布里斯本市長夫婦，左三是昆士蘭州領事團團長Irana Bruk。駐布里斯本辦事處提供
台灣駐布里斯本處長陶令文（右五）左側為布里斯本市長夫婦，左三是昆士蘭州領事團團長Irana Bruk。駐布里斯本辦事處提供
（左起 ）昆士蘭州議員James Martin, 聯邦眾議員Milton Dick, 昆士蘭州財務長兼貿易暨投資廳長Cameron Dick （右起） 昆士蘭州議員Peter Russo, 聯邦眾議員Graham Perrett 台灣駐布里斯本處長陶令文夫婦。駐布里斯本辦事處提供
（左起 ）昆士蘭州議員James Martin, 聯邦眾議員Milton Dick, 昆士蘭州財務長兼貿易暨投資廳長Cameron Dick （右起） 昆士蘭州議員Peter Russo, 聯邦眾議員Graham Perrett 台灣駐布里斯本處長陶令文夫婦。駐布里斯本辦事處提供

疫情

延伸閱讀

新北推動「月經平權」 侯友宜宣誓力拚最友善女性城市

習近平再提和平統一 總統府：中華民國是主權獨立國家

影／蘇貞昌：基本工資調升幅度創15年新高

陸今紀念大會 蘇貞昌：辛亥革命建立起的是中華民國

相關新聞

發紓困金時期漲基本工資 柯文哲：中小企業受得了？

台北市長柯文哲下午參加商圈嘉年華「玩轉商圈一起購」活動，針對基本工資調漲，柯文哲說，他不認為解決低薪能用調整基本工資解決...

僅屬私人請益 國民黨否認黃健庭找李縉穎任辦公室主任

國民黨主席朱立倫黨秘書長黃健庭人事遭批評，近日黨內再傳出，黃曾有意聘任鴻海創辦人郭台銘親口欽點的意志接班人、前立委李嘉進...

習近平再提和平統一 總統府：中華民國是主權獨立國家

中共中央總書記習近平今天上午在「紀念辛亥革命110周年大會」上重申堅持九二共識，並表示以和平方式實現祖國統一，最符合包括...

基本工資調漲 鄭文燦：我想軍公教也會配合調薪

勞動部昨召開基本工資審議委員會，基本工資月薪從24000元調升到25250元，時薪160元也調到168元，報行政院核定後...

澳洲布里斯本中華民國國慶酒會 7日晚間圓滿落幕

中華民國駐布里斯本辦事處10月7日晚間假南區SunPAC表演中心舉辦國慶酒會，雖然受要昆士蘭州疫情管疫的影響，縮小規模辦...

不知蚵仔麵線價格、縱容撒幣內宣 財主高官眼裡只有政權沒有人民？

一碗蚵仔麵線20元！主計長朱澤民前天說出的「秘密」讓大家都驚呆了。網路社群出現麵線文大洗版，都在打聽主計長是在哪家買的，竟然只要市價的三分之一甚至四分之一。身為主計長，朱澤民對於物價指數應該瞭若指掌，但他卻是吃米不知米價，吃麵線不知蚵仔貴，現在連一個茶葉蛋都要15元了，主計長對物價都如此疏離，也難怪最近大家關注消費者物價指數創8年新高，主計官員竟也無感，還直說不是通膨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。