澳洲布里斯本中華民國國慶酒會 7日晚間圓滿落幕

中華民國駐布里斯本辦事處10月7日晚間假南區SunPAC表演中心舉辦國慶酒會，雖然受要昆士蘭州疫情管疫的影響，縮小規模辦理，仍有150位三級政要、僑務榮譽職先進及社團領袖踴躍參加，氣氛熱烈。

出席貴賓包括布里斯本市長Adrian Schrinner夫婦、昆士蘭州財務長兼投資、貿易廳長Cameron Dick、聯邦參議員Paul Scarr、聯邦眾議員Graham Perrett、Milton Dick、昆州州議員Peter Russo、James Martin、John-Paul Langbroek、六位大布里斯本地區市議員、以及多位領事團成員。昆士蘭州警務署、布里斯本皇家婦女醫院、Mater醫院、昆士蘭現代美術館等機關也指派高階主管與會。