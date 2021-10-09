僅屬私人請益 國民黨否認黃健庭找李縉穎任辦公室主任
國民黨主席朱立倫黨秘書長黃健庭人事遭批評，近日黨內再傳出，黃曾有意聘任鴻海創辦人郭台銘親口欽點的意志接班人、前立委李嘉進之子李縉穎為秘書長辦公室主任，雖最後因李考紀問題胎死腹中，但仍再引發爭議。
國民黨文傳會主委凌濤表示，國民黨一向歡迎所有的好人才，但就李縉穎要擔任黨秘書長辦公室主任一事，完全沒有這回事。
據了解，黃健庭秘書長辦公室主任，確定改找出身組織系統，曾任台東縣黨部要職的中央黨部資深黨工接手，目前仍在跑人事流程。
李縉穎2019年因脫黨違紀參選新北市第10選區（土城、三峽）立委，遭國民黨開除黨籍。據指出，黃健庭到任黨秘書長前後，曾向黨內相關單位探詢李縉穎恢復黨籍等規定，當時就傳出黃有意聘李出任黨秘書長辦公室主任。
除黃健庭外，與李縉穎有私交的黨務人士，近日也詢問黨內相關單位，被開除黨籍的人要出任黨工是否有資格上問題，更讓相關訊息進一步被宣傳。
獲徵詢的黨內相關單位坦言，姑且不論李縉穎因為是遭開除黨籍，要開除滿6年後，才能提出申請恢復黨籍，以李當初遭開除黨籍的情形，若出任黨職，「觀感不好」，此例一開，黨內黨紀制度將造成紊亂。
黨務人士也直言，開除黨籍處分者申請恢復黨籍期限，從2年延長為6年，就是在朱立倫前一次擔任黨主席時所做的變革，如今若對李縉穎從寬認定，即便是允許以無黨籍身分出任秘書長辦公室主任，恐仍難杜雙標質疑。
近朱人士則表示，黃健庭確實認為李縉穎對網路數據分析在行，對一些策略也有想法，偶爾會找李請益、徵詢意見，算是私人交誼，但完全沒有要聘李為秘書長辦公室主任一事。
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