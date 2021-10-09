國慶連假高鐵違規站、景點人潮 陳時中：整體情勢樂觀

國慶連假首日自由座沒開放，但有民眾發現台灣高鐵車廂上仍有發現有人站著搭乘。指揮中心指揮官陳時中指出，現在沒有開放自由座，有可能有過站等情形屬於個案，會請高鐵妥善處理。

然而各大景點多人出遊人潮聚集，憂疫情捲土重來。陳時中說，我們仍需要提高警覺，但整體情勢變化還是保持樂觀，以前的本土個案相較多，但從中秋節連假至今沒有新的疫情發生，希望大家口罩戴好，疫情穩定機會高。

外界關心本土零確診連十日破功，新增一名本土女童確診。他指出，該名女童Ct值38，處於陰陰陽陽症狀，其他家屬報告剛出爐皆為陰性，看起來是舊案，列為本土個案，尚未找到感染源，但對社區影響很低。另外該名小孩僅一歲，目前沒有到幼兒園或托嬰中心也無保母，單純在家中的女童發現感染。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，針對該名染疫女童有匡列的三名家人中，其IgM陰性、IgG陽性，研判這四人感染較久，另有一名家人仍在採檢當中，研判跟之前本土疫情升溫後所殘留的舊案，但對社區影響小，另外三名血清陽性的家人中，有一名曾接種過一劑新冠疫苗。 羅一鈞指出，針對該名染疫女童有匡列的三名家人中，其IgM陰性、IgG陽性，研判這四人感染較久，另有一名家人仍在採檢當中，研判跟之前本土疫情升溫後所殘留的舊案，但對社區影響小，另外三名血清陽性的家人中，有一名曾接種過一劑新冠疫苗。圖／指揮中心提供

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