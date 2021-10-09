快訊

立陶宛贈23.59萬劑AZ今下午抵台 4600劑效期到10月底

直播／連9日+0破功！今增1例本土為未滿5歲女童、死亡+1

國慶連假高鐵違規站、景點人潮 陳時中：整體情勢樂觀

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
陳時中指出，現在沒有開放自由座，有可能有過站等情形屬於個案，會請高鐵妥善處理。圖／指揮中心提供
陳時中指出，現在沒有開放自由座，有可能有過站等情形屬於個案，會請高鐵妥善處理。圖／指揮中心提供

國慶連假首日自由座沒開放，但有民眾發現台灣高鐵車廂上仍有發現有人站著搭乘。指揮中心指揮官陳時中指出，現在沒有開放自由座，有可能有過站等情形屬於個案，會請高鐵妥善處理。

然而各大景點多人出遊人潮聚集，憂疫情捲土重來。陳時中說，我們仍需要提高警覺，但整體情勢變化還是保持樂觀，以前的本土個案相較多，但從中秋節連假至今沒有新的疫情發生，希望大家口罩戴好，疫情穩定機會高。

外界關心本土零確診連十日破功，新增一名本土女童確診。他指出，該名女童Ct值38，處於陰陰陽陽症狀，其他家屬報告剛出爐皆為陰性，看起來是舊案，列為本土個案，尚未找到感染源，但對社區影響很低。另外該名小孩僅一歲，目前沒有到幼兒園或托嬰中心也無保母，單純在家中的女童發現感染。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，針對該名染疫女童有匡列的三名家人中，其IgM陰性、IgG陽性，研判這四人感染較久，另有一名家人仍在採檢當中，研判跟之前本土疫情升溫後所殘留的舊案，但對社區影響小，另外三名血清陽性的家人中，有一名曾接種過一劑新冠疫苗。

羅一鈞指出，針對該名染疫女童有匡列的三名家人中，其IgM陰性、IgG陽性，研判這四人感染較久，另有一名家人仍在採檢當中，研判跟之前本土疫情升溫後所殘留的舊案，但對社區影響小，另外三名血清陽性的家人中，有一名曾接種過一劑新冠疫苗。圖／指揮中心提供
羅一鈞指出，針對該名染疫女童有匡列的三名家人中，其IgM陰性、IgG陽性，研判這四人感染較久，另有一名家人仍在採檢當中，研判跟之前本土疫情升溫後所殘留的舊案，但對社區影響小，另外三名血清陽性的家人中，有一名曾接種過一劑新冠疫苗。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 高鐵 連假

延伸閱讀

美國限6款疫苗才可入境 陳時中：協助高端盡快國際認證

立陶宛贈23.59萬劑AZ今下午抵台 4600劑效期到10月底

立陶宛捐台第2批近24萬劑疫苗 預定晚間運抵

疫苗死亡認定 陳玉珍質疑法務部、衛福部踢皮球

相關新聞

本土+0中斷！增1例為北市未滿5歲女童確診 境外3例

國內新增4例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指...

國慶連假高鐵違規站、景點人潮 陳時中：整體情勢樂觀

國慶連假首日自由座沒開放，但有民眾發現台灣高鐵車廂上仍有發現有人站著搭乘。指揮中心指揮官陳時中指出，現在沒有開放自由座，...

直播／連9日+0破功！今增1例本土為未滿5歲女童 死亡+1 境外3例

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

國小瑜伽課允脫口罩 爆防疫爭議

學校上體育課或活動課時，能脫下口罩嗎？台中市某國小教師在自主課程教瑜伽課時，學生反映悶熱希望脫口罩，老師同意，事後遭家長...

何時能全面解禁？ 醫揭「擴大開放」關鍵：比拚疫苗覆蓋重要

國內本土疫情趨緩，防疫措施逐步放寬，指揮中心指揮官陳時中日前提到，若全國疫苗覆蓋率達到七成以上，可望調整降級，不少民眾也盼望能早日迎來「口罩解禁」。對此，前台大感染科醫師林氏璧提醒，除了拚疫苗覆蓋之外，他認為「確認乾淨的程度」反而更重要，若本土能維持28天加零，就可考慮擴大開放。

華航女副機師案 柯文哲：運氣好、5+9時就被被攔下

6日台灣新增5例境外移入確診個案，其中1名為華航女副機師，連帶影響2名就讀北市兩國小的女兒班級停課。台北市長柯文哲下午舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。