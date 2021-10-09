習近平再提和平統一 總統府：中華民國是主權獨立國家

中共中央總書記習近平今天上午在「紀念辛亥革命110周年大會」上重申堅持九二共識，並表示以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。總統府發言人張惇涵表示，中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分，而國家的未來，掌握在台灣人民的手中。

張惇涵表示，110年前辛亥革命所奠定的，是民主共和，不是威權專制，而今天真正地在台灣實現。香港的現況不僅證明中國背棄「50年不變」的承諾，也印證「一國兩制」不可行，台灣的主流民意很清楚，就是拒絕「一國兩制」，捍衛台灣民主自由的生活方式。

張惇涵表示，要正告北京當局，維持兩岸及區域關係的和平穩定，是區域內所有成員的共同責任。台灣人民期盼的是走向世界，與所有理念相近的國家一起努力，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。