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習近平重申九二共識、和平統一 民眾黨：堅決反對

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨表示，依舊堅持「台灣主體，親美友中」。本報資料照片
民眾黨表示，依舊堅持「台灣主體，親美友中」。本報資料照片

中共中央總書記習近平今天上午在「紀念辛亥革命110周年大會」上重申堅持「九二共識」，他表示，「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」；中國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。台灣民眾黨表示，中共倚仗大國崛起之勢，欲迫使台灣就範，民眾黨堅決反對中共此一趨勢和做法。

民眾黨表示，近年來九二共識、一個中國等用詞，已被中共單方面壟斷了詮釋權，如今甚至連「台獨」的定義也走向了中共單方向的認定，在兩岸各自為治的前提下，台灣民眾自主性的提高，是完全合乎情理的。歷史證明，中共越是想以力服人，台灣民眾自主意識的提升就越快越高。

民眾黨指出，主要區隔兩岸之間政治信任基礎和溝通障礙的，與其說是台獨，更明確的說應是民主開放的政治體制，和自由言論的空氣；不幸的是，不論是香港或是中國大陸內部，開放程度和言論容忍尺度都一再內縮，而非外張。

民眾黨表示，依舊堅持「台灣主體，親美友中」。在中共日益對台強硬的同時，除了堅持自身原則之外，仍願以最大誠意，寄希望於兩岸對等且理性務實的正式溝通，理解並尊重雙方的堅持。

中共 台灣民眾黨 台獨 九二共識 習近平

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