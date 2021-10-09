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高嘉瑜沒吃過20元麵線 綠委嗆：噹執政黨主計長是多爽

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
老家在基隆的民進黨籍台北市立委高嘉瑜在臉書貼出一張在吃蚵仔麵線的照片，並說「從小吃到大就是沒吃過一碗20元的麵線」。圖／取自高嘉瑜臉書
老家在基隆的民進黨籍台北市立委高嘉瑜在臉書貼出一張在吃蚵仔麵線的照片，並說「從小吃到大就是沒吃過一碗20元的麵線」。圖／取自高嘉瑜臉書

行政院主計總處主計長朱澤民日前立法院表示，一碗蚵仔麵線20元，引發輿論譁然。老家在基隆的民進黨籍台北市立委高嘉瑜在臉書貼出一張在吃蚵仔麵線的照片，並說「從小吃到大就是沒吃過一碗20元的麵線」。麵線爭議意外引發民進黨茶壺風暴，綠委林宜瑾在高臉書留言，「妳這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？我不懂，請指教！」

民進黨立委鄭運鵬也在臉書表示，看到本黨立委蹭新聞吃麵線，消遣了主計長，覺得很感慨。鄭說，立法院每年都要審查總預算、國營事業（基金）預算，2016年到現在，質詢和協商都是主計長；這幾年台美關係緊密升溫，軍購必須編列特別預算（戰機和這次飛彈共2次），質詢和協商都是主計長。

鄭運鵬指出，這二年新冠肺炎疫情的不確定因素，政府編列防疫特別預算，現在進行到第四期，質詢和協商也都是主計長，再往前2017年開始的前瞻基礎建設特別預算，現在進行到第三期，每次質詢和協商還是主計長。

鄭運鵬表示，如果以在立法院的時間來算，主計長絕對比衛福部長陳時中還長還晚，他回去還要處理主計總處的業務，除了吃便當，也沒別的可以吃了，連自己去買便當的時間可能都沒有。

鄭運鵬說，朱澤民是位不太應酬的首長，所以不是那種吃高檔餐廳不知一般小吃價格的天上人間，他只是沒有時間過日常生活，「蹭新聞消遣這麼盡職的首長，對我來說並不好玩，真的很感慨」。

蚵仔麵線 朱澤民 高嘉瑜 鄭運鵬

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