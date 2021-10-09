蚵仔麵線20元？ 朱立倫：蘇內閣高居廟堂不知民間疾苦

新冠肺炎疫情衝擊國內民生經濟，諸多小吃已調漲，但主管國內物價指數的主計長朱澤民在立院答詢時卻稱，現在一碗蚵仔麵線僅20元。國民黨主席朱立倫今表示，一碗蚵仔麵線反映出蘇內閣官員高居廟堂，不知民間疾苦。

朱立倫表示，主管物價的行政院主計長所稱的一碗蚵仔麵線「20元」確實曾經有，但那是至少30年前的陳年往事，現在一碗蚵仔麵線起碼40、50元一碗，至少已漲一倍以上；「吃米不知道米價」，不知道生活困頓、世道艱辛。

朱立倫表示，蘇內閣不知物價一直漲，唯有薪水跟不上；蘇內閣也不知為什麼大家都希望發現金，因為買蚵仔麵線時不能用行動支付或五倍券；呼籲行政院長蘇貞昌謙卑一點，不用每天和立委抬摃，多聽人民聲音，多感受一下人民辛苦吧！