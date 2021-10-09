陸今紀念大會 蘇貞昌：辛亥革命建立起的是中華民國

中國大陸今將舉行辛亥革命110周年紀念大會，中共總書記習近平將再提出對台論述，強調和平統一，堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。對此，行政院長蘇貞昌今出席2021國家語言發展會議時表示，辛亥革命建立起的是中華民國，中華人民共和國不能連這件事都要掠中華民國與中國國民黨之美，歷史不容扭曲。

針對國防部長邱國政日前指兩岸情勢是其從軍40年以來最嚴峻的時刻，習近平也預計在今天發表對台論述，蘇貞昌表示，中華人民共和國是1949年成立，而辛亥革命建立的是中華民國，中華人民共和國不能連這件事都要掠中華民國與中國國民黨之美，歷史不容扭曲。

蘇貞昌指，中國在周邊動作頻頻，弄得區域很緊張，因此同樣相信自由民主人權的國家，秉持著基本相同理念價值一起合作，並一再警告中國不該侵略台灣，應注意區域和平穩定，而台灣也會團結自強，保護國家和人民。