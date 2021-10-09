小黨不分區兩年之約發酵 民眾黨內再掀討論

第十屆立委就任將滿兩周年，在野兩小黨皆傳出不分區立委有「兩年之約」。據悉，時代力量在2019年規畫不分區立委名單時，就埋下伏筆預留黃國昌回鍋立委空間；民眾黨也曾討論，高順位者就職兩年後，交棒給後段順位，除了培養更多人才，也是弭平不分區排名爭議，其中民眾黨團總召邱臣遠及副總召高虹安都傳出曾被點名。

民眾黨人士指出，民眾黨規畫2020不分區名單時，主打海選模式，由黨主席柯文哲親自面試，並由決策小組討論最後順位，當時推估安全名單約落在第5至6名，因此安全名單內人員也各具代表性，排名第一的賴香伶為工運出身，曾被譽為「全台唯一勞動局長」，形象佳，民眾黨黨主席柯文哲視為民眾黨進軍國會的門面；排名第二的張其祿曾任中山大學社科院院長，學經歷豐富，為學者代表；排名第五的蔡壁如則如柯文哲的分身。

民眾黨人士表示，排名第四的邱臣遠及第六的楊博宇，兩人都屬青年創業代表，同質性高，討論順位時黨內便有不少爭論，最後則決定讓海選而來的邱臣遠排名靠前，以確保平衡安全名單內中有足夠的海選比例；此外，排名第三的高虹安為鴻海集團創辦人郭台銘推薦，排名第六的吳欣盈為新光集團大公主，兩人的背景也曾被黨內質疑，為何可列在安全名單。

民眾黨人士指出，為了弭平爭議，首任秘書長張哲揚在與各不分區立委提名人面談時，便有針對特定人選提出「兩年之約」的概念，即當選後做2年，便交棒給排序較後面者，除了藉此培養更多人才，也是給排名靠後的人一個交代，其中邱臣遠及高虹安都傳出被點名。

隨著本屆立委將就職滿兩年，先前邱臣遠及高虹安又分別陷入轉機師陳情及「塔綠班之歌」爭議，民眾黨人士透露，近期有不分區排名後段者蠢蠢欲動，希望再次炒起「兩年之約」的議題，換掉兩人、前進國會。

不過該人士也說，對於兩年之約，柯文哲8月受訪時即表示沒有定案，目前也沒有規劃，等於是為此事定錨，加上張哲揚已離開民眾黨，當時的討論等於「死無對證」。加上邱臣遠、高虹安兩人先前在打衛福部「3+11」及疫苗採購議題時，頗有戰功，成為民眾黨參戰2022縣市首長的可能人選，此刻不可能自損戰力，其餘3名不分區立委則各具必要性，因此所謂的兩年之約，最終仍將成為浮雲。