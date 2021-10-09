二年密約埋伏筆？黃國昌明年重返立院機會高

時代力量前立委黃國昌卸任公職後仍積極參與公共事務，2022年地方選舉是否重返政壇受矚目。據悉，早在2019年時力安排不分區立委名單順序時就已埋下伏筆，若黃國昌未能當選，2022年可由不分區排名第二的邱顯智轉戰新竹，黃藉以重返立院。時力黨內亦評估，黃國昌投入縣市首長選戰機率已驟降，若要重返政壇，立委確實是最可能路徑。

邱顯智受訪時否認有相關「密約伏筆」，對於是否參選新竹市長仍不鬆口，但已明確表態，若確定參選會辭去立委一職，不會帶職參選，屆時也將尊重黃國昌的遞補意願。近黃人士則表示，黃國昌對密約、職位等議題並不感興趣，他的下一步也並非重要的事，黃真正關心的是台灣的下一步，以及如何讓台灣變得更好。

時力人士表示，2019年底在綜合考量下，擬定邱顯智排在不分區第二名安全名單內，但此安排未定案卻先引發內部反彈；黨內質疑，邱顯智在時力退黨潮時任黨主席，未能肩負起責任帶領黨度過危機，反而是自己請辭走人，險些讓時力直接瓦解，如今卻想要來爭取不分區，無法苟同。為化解此爭議，最終協調結果仍將邱顯智名列第二、黃國昌第四，但若黃沒能當選，2年後可思考由邱出戰新竹市，黃順勢遞補立委之職。

近黃人士表示，近來綠營盛傳黃國昌和台北市長柯文哲已透過身邊的人互相試探2022合作可能性，鎖定明年台北市長選舉，但這並非事實。若以目前狀況研判，黃國昌投入縣市長選戰這個選項的機率也已驟降，若要重返政壇，立委確實是最可能路徑。

綠營人士指出，黃國昌確實有問政能力，經常成為媒體焦點，在他連任失敗後，時力在立法院的質詢力道及全國聲量也因此下降，雖然黃國昌重返立院，有望讓時力重拾聲量，但若黃國昌仍延續過去獨斷、自走砲的風格，即便他回來也不見得對時力是好事，除了與執政黨關係惡化，與其他在野黨關係可能也更緊繃，連帶讓其他時力立委處境尷尬。

另有民進黨立委認為，黃國昌是否重返立院，對執政黨而言一點都不重要，因為時力已經很明顯在走自己的路，但在法案或議題上，黃國昌較活在自己世界，若他回來立院，時力與執政黨的合作空間恐怕會比現在更小。