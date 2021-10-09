重整黨務攻防系統 國民黨擬設中央、六都發言人團強化

國民黨主席朱立倫回任黨主席後，近日也著手重整黨務發言人系統，除規劃找回青年團前總團長任六都市黨部發言人，作為中央與地方議題連結窗口，文傳會也正籌組發言人團與副主委團，要強化文宣、論述攻防與議題後勤，全面整裝備戰。

六都市黨部發言人部分，包含有意參選新北市議員的前總團長蕭敬嚴，布局參選高雄市議員的前總團長呂謦煒都是網羅人選，搭配也是青年團總團長出身的文傳會主委凌濤與副主委林家興，「青年團世代」在黨內正式集結崛起。

知情人士表示，青年團總團長是過去黨長期培養的青年人才，不應任其流落在外，朱立倫上任就是要把所有戰力找回來，擴大青年參與黨務歷練，提升實戰經驗之餘，也團結大家「同舟」援黨，一起打仗、作戰。

黨務人士說，未來六都市黨部發言人除了可代表所屬黨部就地方議題發言，也會跟文傳會或中央黨部對口，與中央黨部充分議題攻防合作。也因中央黨部指派六都市黨部發言人規劃，縣市黨部主委直選制度仍會暫時凍結，仍由黨主席指派。

不同於六都市黨部發言人，黨務人士說，在中央議題攻防上，將組4至5人的發言人團掛牌主戰，人選必須具備一定社會力、政論火力與熟悉黨務等3個條件。

黨務人士透露，黨發言人團目前已有初步規劃人選，人選不限背景，可能出身非政界，而前朝名嘴級副主委等有戰力戰將，也有獲推薦回任，確定名單待朱立倫最後拍板。

至於文傳會副主委團部分，黨務人士說，因要負擔一些行政工作，也會一起針對一些議題做對外的炮火支援，人選除要年輕、有戰力，還會有區域平衡考量；而與過去略有不同的是，未來「文傳會副主委不等於黨發言人」，人選也分開徵詢。

而目前文傳會二級單位主管中，僅黨史館主任補實，由林家興接任。凌濤表示，未來還會再補齊新媒體部主任，至於文宣部與傳播部，則會維持現有副主任代理主任的人事格局。

至於「數位諸葛亮」數位科技長是否與新媒體部主任「職能合併」，黨務人事說，目前科技長編制掛在主席辦公室下，後續是併或留，由主席決定，現在還沒有明確決定。