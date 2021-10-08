前朝離峰風力購電貴過蔡政府？ 國民黨團：又推馬維拉

國民黨團總召費鴻泰今再質疑提離岸風電國產化失敗，讓國庫躉購電價20年多付9100億元，質疑標案推手、副閣揆沈榮津是國賊。經濟部長王美花解釋首標要建基礎設施，政院發言人羅秉成則嗆國民黨主政更貴。國民黨團晚間反擊，批羅、沈用假訊息在欺騙百姓。

國民黨團表示，費鴻泰質疑弊端，羅秉成卻搬馬維拉救援，到底在掩護誰？要求行政院長蘇貞昌立即撤換沈榮津、羅秉成，並將全案移送監察院調查，啟動躉購費率合約修改。

蘇貞昌施政總質詢今天重啟，費鴻泰再質疑沈榮津推動離岸風電工程躉購電價有弊，批評沈是「國賊」，揚言民進黨政府下台後將提告沈。

王美花解釋，離岸風力2018年第一次啟動召標時，因要建置很多基礎設施，才訂出較高躉購費率，也澄清當時訂躉購費率也確實不是用國產化預算來算，招標也都是公開程序，「我們很努力在做這件事」。

蘇貞昌則說，若費鴻泰覺得沈榮津有違法，可以依法追訴，交社會公評或法律追溯，不能藉由質詢罵人，汙衊公務人員。行政院發言人羅秉成也澄清，費為錯誤指控，未正確理解政策推動時間及意涵，就任意對官員進行人身攻擊，令人遺憾。

羅秉成提到，2015年國民黨執政時，離岸風電躉購費率每度電5.7元，民進黨政府2019年躉購費率5.5元/度，購電費率比國民黨執政時低。

國民黨團表示，國民黨政府2012年就開始推動千架海陸風機計畫，在苗栗、彰化設置兩個示範風場，2017年7月苗栗示範風場（2部機組）第一階段啟用，採用的風力發電機（4MW）；未要求國產化，但建置數量少、風機小、成本高，躉購費率因此適用5.7元/度。

國民黨團指出，2018年遴選風場，採用風力發電機（8MW)，預計併網時間為2021、2022；風機大型化發電量增加，躉購費率應該越來越低，為何2018年4月遴選還會核定5.8元/度？同年6月競標不需負擔國產化責任，費率2.5元/度，價差3.3元/度，20年國人要多付9100億元。

國民黨團也還原，2019年能源局原核定5.2元/度，後因外商聯合抗議，集體向政府施壓，才又將費率提高至5.5元/度。

國民黨團質疑，2018至2019年間沈榮津一再強調為離岸風電國產化，費率沒辦法調降，結果現在是經濟部自己放棄，羅秉成今天還出來誤導全國民眾，這個政府真的沒救了，說謊成性的政府如何真誠的面對人民？