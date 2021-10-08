快訊

用台澎金馬名義申請加入CPTPP 吳釗燮這樣說

產後親密互動差很大！季芹吐真心話「天堂跌到地獄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假圓規颱風來襲 政院召開情資研判會議

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
今年第17號颱風獅子山，已於今天清晨2時形成。稍早菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，已增強為今年第18號颱風圓規，下周一、二最接近台灣，適逢國慶連續假期，全台有雨，其中北部、東半部慎防豪雨等級降雨。 圖／取自日本氣象廳網站
今年第17號颱風獅子山，已於今天清晨2時形成。稍早菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，已增強為今年第18號颱風圓規，下周一、二最接近台灣，適逢國慶連續假期，全台有雨，其中北部、東半部慎防豪雨等級降雨。 圖／取自日本氣象廳網站

國慶連假圓規颱風來襲，行政院長蘇貞昌今天指示行政院災害防救辦公室，邀集相關部會召開前置情資研判會議。因適逢國慶連續假期，行政院在會中要求各部會督促所屬及各級地方政府防救災人員，務必保持通訊暢通，提早預畫防颱人力機具部署，並結合防疫落實複合式災害整備工作。

中央氣象局資料顯示，目前菲律賓東方熱帶低壓已於今日下午增強為第18號圓規颱風，外圍環流於10日下半日逐漸影響台灣，雖然未來颱風路徑仍有變數，但颱風外圍環流將挾帶豐沛水氣，請各級政府務必上緊發條提高警戒，預先積極周延部署，做好各項整備措施，並應持續監控颱風動態，加強宣導民眾做好防颱準備。

由於各級政府於國慶連假期間已規劃舉辦各項活動，考量10日下半日起，中部以北地區可能受颱風外圍環流影響，風力及雨量逐漸增強，行政院請內政部通報地方政府落實活動設施強固並預劃雨天備援方案。

行政院強調，花蓮地區近幾個月地震頻繁，土石較為鬆軟，颱風預估可能對東部地區帶來強降雨，引致坡地災害的風險大為提高，請各級政府與民眾提高警覺，掌握各項颱風動態及預警資訊，儘早啟動各項避災減災工作。

颱風 行政院 國慶

延伸閱讀

圓規颱風將生成影響國慶連假 周日下午就變天

不排除周末發海警！圓規颱風生成 最新路徑、影響看這

國慶連假首日 「國道6路段」超塞 下午時段再出發

國慶連假離島航線仍有機位 必要時放大機型疏運

相關新聞

國慶連假圓規颱風來襲 政院召開情資研判會議

國慶連假圓規颱風來襲，行政院長蘇貞昌今天指示行政院災害防救辦公室，邀集相關部會召開前置情資研判會議。因適逢國慶連續假期，...

支持我代表處更名？法國參議院友台小組主席：用自己名字沒什麼大不了

我國政府推動我外館更名，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）今天被問到對於我代表處推動更名一事表示，...

德國之聲專訪／兩岸最嚴峻時刻…台灣人為何不緊張？專家這樣看

德國之聲：兩岸現在是戰爭一觸即發的狀態嗎？蘇紫雲：我覺得不是，現在的情勢我覺得比較像是中共它在展現軍力而已，在測試，還有就是對內的宣傳...

澳前總理艾伯特指北京塑造「新紅色帝王」崇拜 籲陸尊重澳洲

澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）周五（10月8日）於一場在台灣的演說中強烈批評中國，指責北京塑造「新紅色帝王」崇拜，打壓香港及維吾爾人...

印度學者：台海局勢緊張 但不至於爆發戰事

10月的前5天，中共軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）多達150架次，引起區域內觀察家關切。印度學者認為，雖然台灣海峽現...

陳柏惟財產問題扯上連勝文 錢震宇：早不是連辦發言人

新北市議員參選人錢震宇昨日在臉書質疑陳柏惟財產問題，陳柏惟則表示，被連勝文辦公室質疑很有錢「感覺特殊」。錢震宇今日向外界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。