國慶連假圓規颱風來襲 政院召開情資研判會議

國慶連假圓規颱風來襲，行政院長蘇貞昌今天指示行政院災害防救辦公室，邀集相關部會召開前置情資研判會議。因適逢國慶連續假期，行政院在會中要求各部會督促所屬及各級地方政府防救災人員，務必保持通訊暢通，提早預畫防颱人力機具部署，並結合防疫落實複合式災害整備工作。

中央氣象局資料顯示，目前菲律賓東方熱帶低壓已於今日下午增強為第18號圓規颱風，外圍環流於10日下半日逐漸影響台灣，雖然未來颱風路徑仍有變數，但颱風外圍環流將挾帶豐沛水氣，請各級政府務必上緊發條提高警戒，預先積極周延部署，做好各項整備措施，並應持續監控颱風動態，加強宣導民眾做好防颱準備。

由於各級政府於國慶連假期間已規劃舉辦各項活動，考量10日下半日起，中部以北地區可能受颱風外圍環流影響，風力及雨量逐漸增強，行政院請內政部通報地方政府落實活動設施強固並預劃雨天備援方案。

行政院強調，花蓮地區近幾個月地震頻繁，土石較為鬆軟，颱風預估可能對東部地區帶來強降雨，引致坡地災害的風險大為提高，請各級政府與民眾提高警覺，掌握各項颱風動態及預警資訊，儘早啟動各項避災減災工作。