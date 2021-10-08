澳前總理艾伯特指北京塑造「新紅色帝王」崇拜 籲陸尊重澳洲

澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）周五（10月8日）於一場在台灣的演說中強烈批評中國，指責北京塑造「新紅色帝王」崇拜，打壓香港及維吾爾人、對人民進行網路監視、在喜馬拉雅山殘害印度士兵、在東海脅迫其他國家，並對台灣進行軍事威脅。

提及澳中關係時，艾伯特指出，中國將貿易當成武器，對澳洲更是如此。他說：「中國大使館祭出多項要求，企圖使澳洲成為中國的朝貢國，這是任何有自尊的國家都無法接受的事。」在去年澳洲提出要調查疫情起源後，中國停止了澳洲大麥、葡萄酒及煤炭的進口。

艾伯特在2013年至2015年擔任澳洲總理期間，曾簽訂過中澳自由貿易協定。而今他在台北的玉山安全論壇上表示，他之所以曾加強中澳合作，是認為他此舉可以讓北京與民主國家建立信任、讓中國在國際秩序下與各國合作。他說：「中國若想成為世界的朋友，就能結交友人；想當惡霸，結交的就只有客戶，而且他們迫不及待想逃。」

路透社指出，中國為因應供電緊張的狀況，已開始啟用澳洲的進口煤炭。澳媒《雪梨晨鋒報》指，艾伯特的強硬發言將使現任澳洲政府在處理中澳貿易爭議時陷入困境。

記者會上，德國之聲向艾伯特詢問，澳洲如何在處理對中貿易爭議的同時支持台灣？艾伯特並未正面回復，只說，澳洲並沒有尋求與北京對立，「中國在許多事情上對我們待遇非常不公平，而這需要由他們自己來做出改變。他們需要對我們表示尊重。」

台灣是民主國家的「測試」

艾伯特說，台灣不是世界上唯一的潛在爆發點：「有每一刻都受到生存威脅的以色列、也有受到『新沙皇』（指俄國總統普亭）威脅的烏克蘭——但自由與暴政之間的鬥爭，在台灣海峽兩岸最為激烈。」

過去一周裡，中國連續派遣大批軍機進入台灣防空識別區，造成兩岸緊張關係升溫。艾伯特在此時機點造訪台灣也引起外界關注。艾伯特說，自己是以普通公民而非官方身份來台，但他說身為前總理，他等於拿著一個「大聲公」，而他希望透過這個大聲公傳達他對台灣的支持。

他說，台灣對民主陣營來說是一個「測試」。他呼籲民主國家應加強對台灣的支持，包括支持其加入跨太平洋伙伴全面進步協定(CPTPP)。

艾伯特表示，他認為台灣完全符合加入CPTPP的條件，其它國家沒有理由會反對台灣加入。「如果有國家要反對台灣的加入，唯一的理由只會是害怕會激怒中國。」

「民主國家現在要自問，我們准備好要支持台灣了嗎？」艾伯特說，台灣需要國際支持，口頭上的或實質上的都好。但如果其它國家要實質地幫助台灣，「在這個時間點上，我想不到除了支持台灣加入CPTPP以外更務實的方式。」

艾伯特：鞏固既有民主

艾伯特7日也與台灣總統蔡英文會面。他說，過去西方國家「過度強調」在沒有民主的國家施行民主，卻沒有在已經有民主的國家去鞏固民主。他說：「現在是時候該進行調整了。」

蔡英文則表示，「台灣不尋求軍事對抗，也不會屈服於壓力。」她說，台灣希望與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存，但台灣也將「不惜一切代價捍衛其自由和民主的生活方式」。

（綜合報導）

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