陳柏惟財產問題扯上連勝文 錢震宇：早不是連辦發言人

新北市議員參選人錢震宇昨日在臉書質疑陳柏惟財產問題，陳柏惟則表示，被連勝文辦公室質疑很有錢「感覺特殊」。錢震宇今日向外界說明，自己近日開始準備參選事宜，從8月底即就沒有兼任連勝文辦公室發言人的職務，昨日對陳柏惟的質疑是發表在個人臉書粉絲專頁上，是代表自己與民眾對陳柏維的質疑，與連勝文何關？

錢震宇表示，陳柏惟有種的話就不要轉移焦點，直接對著他來。且陳柏惟真的有做過許多事都是被報出來後才承認，難道不是嗎?

錢震宇說，陳柏惟要面對的是自己肇事逃逸、打賭博電玩、反對購買國際疫苗、主張大麻合法、立院質詢荒腔走板等等惡劣的言行，而不是故意牽拖別人，鬼扯一堆，這樣的人那裏有資格做立委?

錢震宇指出，大家要的是一個真正為民服務的民意代表，而不是一個滿嘴謊話、言行荒誕、前科累累，只會不斷找藉口，移轉焦點的小混混。