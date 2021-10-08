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諾貝爾和平獎揭曉 菲律賓和俄羅斯資深新聞人獲殊榮

有無見郭台銘？柯文哲：好朋友但沒整天混在一起

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台北市長柯文哲針對2024柯、郭配，指稱這不是假新聞，是過度解讀，柯文哲下午舉行防疫記者會，媒體問柯，最近有沒有再去拜訪鴻海創辦人郭台銘，且郭會願意當副手？柯文哲說，很久沒有去看他了，大家都忙，大家都是好朋友。

因傳出立委蔡壁如去雲林拜會地方人士，說已經談妥2024就是柯郭配，出身郭家軍的立委高虹安，也耕耘新竹備戰2022，但傳出民進黨鄭宏輝也有意去向郭台銘請益，國民黨主席朱立倫，也找曾跟郭台銘有淵源的黃健庭擔任秘書長，藍綠白都要拉攏郭台銘。

柯文哲說，這是前幾天的新聞，蔡壁如去雲林講郭柯、柯郭配？但蔡壁如本人有出來澄清，沒有做這事，所以常常有人做出假新聞，「再要求我們對假新聞做回應」，這沒辦法，當事人都說沒有了，為何要回答。

至於這是假新聞，還是過度解讀？柯文哲說，因為不好意思直接駡人家假新聞，但誰說什麼，就自己出來解釋就好，當事人都說沒有了，為什麼要去針對一個新聞回答。

柯文哲也說，郭台銘本人是成功企業家，鴻海是台灣很大的企業，能力、實力都有一定的水準，郭台銘自己有很多朋友，很多人去找他，這種事平常心看待就好。柯也說，很久沒有去看他了，大家都忙，大家都是好朋友，但也沒有整天混在一起，很久沒去看他。

另外，監察院今天公布政黨政治獻金報告，民眾黨收支相抵後短缺2千3百多萬元，外界質疑民眾黨的選務費用支出為何比藍綠兩黨更多？柯文哲說，因為民眾黨都誠實申報，所以會出現選舉費用比國民黨和民進黨多的情形，但錢用在哪，都會誠實寫在上面，就是用這麼多，至於有短缺，若大家有同情民眾黨，「可以捐一些給我們」。

柯文哲 郭台銘 假新聞

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