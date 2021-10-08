接見法參議院友台小組 陳菊：盼台法有更多人權合作

監察院長暨國家人權委員會主任委員陳菊今天上午於監察院接見法國參議院友台小組主席李察訪團時表示，未來會持續以法國作為人權領域的學習目標，透過合作及交流，將人權理念落實台灣社會，成為如法國般自由言論、不受迫害的國家。

陳菊首先歡迎李察及訪團成員造訪台灣，提及今年5月李察大力促成法國參議院首度以304高票無異議通過決議支持台灣參與國際組織，不畏中國施壓，堅持推動台法交流及對台友誼。

陳菊表示，自己曾於1987年第一次拜訪法國時，參觀法國大革命爆發的象徵地點－巴士底監獄，法國倡議的自由、平等及博愛精神，讓她在推動台灣民主運動上獲得許多啟發及產生深遠影響。

陳菊指出，監察院以行使監察權，督導公務員及政府依法行政；國家人權委員會則是經歷20年的努力，終於在2020年8月1日正式成立，旨在倡導人權保障，並透過建構保障人權系統及推動人權教育，讓台灣社會了解人權的價值及重要性。