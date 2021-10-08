爭取重返聯合國 吳釗燮：2758號決議文沒提到台灣

1971年聯合國通過第2758號決議，由中華人民共和國取代中華民國在聯合國的中國代表權席位。民進黨立委劉世芳今質詢，如今對該決議解釋是否可有別於過去？外交部長吳釗燮表示，因中國掌握聯合國動向，目前解釋仍對我不利。

吳釗燮說，我國必須向國際社會大聲說，這個決議案並沒有決定台灣的代表權，甚至裏面連台灣都沒有提到；爭取重新參加、參與聯合國是全民共同期待，外交部會努力爭取，也要爭取更多國家支持我國，默默在做。

行政院長蘇貞昌則說，世界上愈來愈了解台灣的重要，也愈來愈多人支持台灣與中國不同，台灣不受中國管，也關注到台灣被中國欺壓，台灣愈來愈受國際社會重視與肯定，「戲棚下站久了就是我們的」，台灣之後可以出頭天。

蘇貞昌表示，台灣子弟東京奧運成績好，日本介紹也都說來自台灣；子弟優秀得到獎牌，都說他的國家是台灣，他來自台灣；看到中國在國際賽事施壓拿掉我國國旗，俄羅斯與日本等10國也自願拿掉國旗挺台灣，台灣人民若能團結自強，總有一天能在世界獲得肯定。