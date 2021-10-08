九二共識走到末路？ 邱太三：國共的九二共識同床異夢

國民黨主席朱立倫上任後將兩岸路線主張重回九二共識基礎。不過陸委會主委邱太三下午在回應民進黨立委劉世芳質詢時表示，國民黨內對九二共識也沒有共識，中共的九二共識與國民黨的九二共識是同床異夢，堅持九二共識是自我矮化。

邱太三指出，根據陸委會民調，多數台灣民眾沒辦法接受「九二共識是共識」的這個說法，經過歷次選舉，國民黨也大概能理解這個民意，這幾年國民黨內部也出現重新檢視，去年主席選舉就有希望重新詮釋或提出2.0版。

不過邱太三說，不論是九二共識2.0版，或是一定要加中華民國的九二共識，國民黨內對新九二共識也沒有共識，而這兩種修正，也不被中共方面所接受，中共的九二共識與國民黨的九二共識是同床異夢。

邱太三表示，中共掌握對九二共識詮釋權，中共的九二共識只有一個中國與謀求國家統一的內容，再加上大陸國家主席習近平2019年告台灣同胞書，將九二共識定調為一國兩制，國民黨沒辦法從中強調所謂的中華民國。

邱太三說，未來「不可能」將九二共識作為兩岸和平對話基礎，若堅持九二共識就是「自我矮化」。

邱太三表示，蔡總統2016年上任後就強調，兩岸在民主對等、和平對話戰略指導原則下，不要有政治前提，樂意與對岸溝通，但也不會放棄得到國際支持。