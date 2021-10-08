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費鴻泰為離岸風電罵沈榮津國賊 羅秉成：錯誤指控

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
藍營立委費鴻泰上午在立法院會質疑，政府以國產化為由，明定高於國際行情每度2.2元的離岸風電躉購費率5.8元，卻又開巧門特許廠商進口，痛斥前經濟部長、現行政院副院長沈榮津是「國賊」。圖為台灣首座含有國產化成分風場。 報系資料照／記者余承翰攝影
藍營立委費鴻泰上午在立法院會質疑，政府以國產化為由，明定高於國際行情每度2.2元的離岸風電躉購費率5.8元，卻又開巧門特許廠商進口，痛斥前經濟部長、現行政院副院長沈榮津是「國賊」。圖為台灣首座含有國產化成分風場。 報系資料照／記者余承翰攝影

國民黨立委費鴻泰上午在立法院會質疑，政府以國產化為由，明定高於國際行情每度2.2元的離岸風電躉購費率5.8元，卻又開巧門特許廠商進口，痛斥前經濟部長、現行政院副院長沈榮津是「國賊」。對此，行政院發言人羅秉成下午嚴正澄清此為錯誤指控，強調相關指控未正確理解政策的推動時間及意涵，卻任意對官員進行人身攻擊，令人遺憾。

羅秉成表示，離岸風電躉購費率是早在國民黨執政時代，2010年時就已訂定的政策，其用意是透過費率鼓勵廠商投資建設風場，此與2018年才推動的風場設備國產化政策，在政策推動時間點跟目的都不盡相同。且國民黨執政時期的2015年，躉購費率就達到每度電5.74元，當時甚至沒有要求廠商要做國產化，民進黨執政後才增加對廠商的額外國產化要求。

羅秉成說明，離岸風電躉購費率之訂定，必須考慮大型風場建置時的初期成本，當技術成熟、成本降低後，就可以競價的方式，用較低的費率來建置開發風場。這樣的發展模式在世界上已行之有年，相關指控刻意將躉購與競價兩種費率混淆比較並不正確。

羅秉成表示，跟過去國民黨執政時相比，並以最多遴選風場簽約年度的2019年為例，當年躉購費率為每度5.5元，跟2015年的5.7元相比還更便宜。

羅秉成指出，跟其他國家相比，台灣的躉購費率也更低。例如英國的初期費率是5.5~7.5元，德國則是5.1～6.9元、日本則是9.8元。同時，再與世界各國相比進入較低競價費率的學習時間，英國花了18年、德國花了13年，台灣只花7年。也就是說，無論是與國民黨執政時比，或是跟其他國家比，都沒有更昂貴的問題，且台灣的學習時間更短，反而更省錢。

羅秉成表示，至於設備國產化的要求，是因為在2018年時，考量台灣市場發展成熟，廠商投資意願高，政府進一步新增對廠商國產化的要求，也就是要求增加在國內的製造跟生產。這樣的作法，對於建構國內產業鍊、培植新興產業有良性效益。

羅秉成強調，行政院絕對尊重國會監督的權利，也會責成經濟部在推動能源轉型時，持續協助國內產業發展。但也要呼籲相關民代應理性問政，勿以錯誤之事實抹黑執政團隊，也不要打擊公務同仁的士氣跟努力。

羅秉成 國民黨 行政院 離岸風電 費鴻泰

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