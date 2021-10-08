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反迫遷團體籲廢區段徵收 內政部：審慎檢討精進

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導

多個民間團體今在內政部前抗議，要求內政部立即廢除區段徵收制度。內政部下午發布新聞稿表示，區段徵收為推動都市開發或國家建設的重要土地開發方式，土地所有權人除可以領取價金方式補償外，也可以選擇領回土地，共享開發成果。

內政部表示，以往實施區段徵收地區，台北大學或各高鐵車站特定區等，對於促進土地整體利用、地區發展及環境改善，均發揮極大效益。

內政部說明，土地徵收條例所稱之徵收分為一般徵收與區段徵收兩種，但兩者在本質、適用範圍與做法差異甚大。內政部從未曾表示區段徵收不是徵收。而一般法令規定與學術討論時所稱「徵收」，習慣上多是指一般徵收，若要表示「區段徵收」，則是以「區段徵收」或簡稱「區徵」方式表達，顯示各界對此兩種徵收方式有明確區隔與表達習慣，並非視為相同事務，民間團體恐有誤解。

內政部最後強調，對於所有區段徵收案件，均將嚴謹審議其公益性及必要性，並要求需地機關應加強落實各項安置措施。目前內政部也正審慎檢討精進區段徵收制度，希望能更強化對居住權、財產權與人權的保障。

區段徵收 內政部

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