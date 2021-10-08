馬英九王金平15日破冰餐敘 高雄政壇討論熱烈

朱立倫當選黨主席後出現藍軍出現新氣象？前總統馬英九下周五（15日）將南下高雄路竹與立法院前院長王金平餐敘，前立委黃昭順、新科主委許福明等人將與王金平的高雄子弟兵聯絡感情，會中可能聚焦黨內團結與未來如何促進兩岸關係。

國民黨主席朱立倫今天到高雄主持黨部主委布達儀式，高市黨部新科主委許福明三度回鍋擔任高市黨部主委，許與馬英九、王金平等人有深厚情誼。

馬英九下周五要到路竹王金平老家用餐，王金平白派子弟兵高雄市副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊，另有黃昭順、許福明等人到場。蕭說，他只是小角色，幫王院長招待貴賓。此外，黃昭順在黨主席選舉一局大力支持朱立倫，選前選後熱心奔走，黃昭順證實馬英九與王金平聚會，但她低調說，「有人請吃飯就很開心，不知道要談什麼」。

主席選舉期間，朱立倫曾到路竹拜會前立法院長王金平。王金平強調，黨內選舉沒有特別支持誰，但要求朱立倫理性處理兩岸問題。