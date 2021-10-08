批蘇貞昌11項失政 費鴻泰：蔡英文應開國是會議解決

行政院長蘇貞昌施政總質詢今重新展開，國民黨團總召費鴻泰質詢時，列舉蘇回任2年9個月來，有包含3+11破口死不認錯在內11項施政不當，並剪輯中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中防疫期間發言自相矛盾，質疑蘇、陳都眷戀官位。

費鴻泰也呼籲，蔡總統召開國是會議，面對目前施政亂象、對岸威脅、防疫振興、勞保年金改革、行政區域重劃、氣候危機等面向，朝野各黨坐下來好好對談，設法將危機化於無形，使百姓得以安居平安。

費鴻泰上午質詢前，還號召國民黨團立委進議場發言台前，手持白菊花一起為因新冠肺炎疫情染疫亡故的國人起立默哀一分鐘。大陣仗進場舉動，還一度引發民進黨立委緊張，在蘇貞昌前圍起數排人牆阻隔，卻巧妙呼應默哀場景。

費鴻泰表示，蘇貞昌回任後，造成開放萊豬進口、將公投法關進鳥籠、破壞大潭藻礁、綠能發電占比政策跳票、多花9100億元買離岸風電、疫情爆發國人無國際認證疫苗可打、急買二期期中未過的高端疫苗、3+11破口死不認錯、強塞五倍券、人民打疫苗猝死卻無人主責、讓國人吃下非洲豬瘟豬肉等施政不當。

費鴻泰點名，從學者比對的基因定序結果來看，諾富特、蘆洲、萬華基因定序皆相同，由此證明3+11就是防疫破口，但衛福部對3+11是否是防疫破口卻是說詞反覆、避重就輕，這種內閣被稱之為「會做事」著實令人不敢恭維。

費鴻泰質疑，蘇貞昌與陳時中不承認3+11是5月中本土疫情大爆發破口，難道是為了保住官位？3+11防疫破口造成8百多人死亡，請執政團隊卸下傲慢心態，即刻檢討錯誤，蘇與執政團隊還欠染疫致死者及其家屬一個道歉。

費鴻也批評，民進黨全面執政後，在立法院以「人數優勢」遂行黨意，遇事不溝通、不協調，在野黨有意見，執政黨就採取多數暴力，以表決輾壓民意；在野黨再敢反抗就揎拳擼袖，拳頭解決。