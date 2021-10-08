蔡總統接見澳洲前總理艾伯特 盼持續強化台澳經貿連結

蔡英文總統今天上午接見澳洲前總理艾伯特，感謝艾伯特前總理對台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的支持，並盼持續強化台灣跟澳洲以及世界的經貿連結。

蔡總統表示，台灣和澳洲一直都是雙方非常重要的貿易夥伴。過去5年，雙方雙邊貿易額以每年10%幅度持續穩定成長，最近台灣已經正式申請加入CPTPP，希望持續強化台灣與澳洲，以及跟世界的經貿連結。

蔡總統指出，在安全方面，澳洲政府對於印太區域的地緣政治變化，積極因應、調整戰略，也跟美國、日本及印度，持續深化「四方安全對話」的合作，並且在會談中，共同關心台灣議題。此外，今年澳洲政府也在許多國際場合，公開聲援台灣拓展國際空間，強調台海和平穩定的重要性。

蔡總統表示，台灣願意貢獻力量，持續維持區域和平穩定，並且在疫苗、新興科技、氣候變遷，以及供應鏈合作方面，跟所有共享自由價值的民主夥伴有更深入的合作。

艾伯特表示，台灣可以說是全球唯一幾個疫情控制非常卓越的國家，而且在控制疫情的同時，並沒有對經濟活動以及人與人之間的交流，有過多的限制，即使台灣沒有辦法參與世界衛生組織，但仍有如此卓越的防疫成果；所以自己此次來訪，主要就是希望可以幫助台灣改善長期被國際社會孤立的情形，相信此行將會是未來眾多訪問的其中一次。

艾伯特指出，當然不是每一個人、每一個國家都樂見台灣進步，就他所知，台灣幾乎每日皆須面對強鄰的挑戰。在這樣的前提之下，民主國家更應該與台灣站在一起，團結一致。艾伯特說，近來澳洲等國可能對民主尚未扎根的地區過度關注，但對保護民主價值已經深耕的地方，卻沒有足夠的重視，他認為，從中找到平衡是非常重要的。

艾伯特表示，澳洲能夠為台灣做的，就是試圖建立更深化的關係，尤其是在貿易領域。如果台灣可以加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」，將更得以彰顯民主的價值，所以他也非常希望現在的會員國都能支持台灣申請加入。

艾伯特指出，自己無法為澳洲政府做出任何承諾，但非常有信心地代表全澳洲人民說，澳洲全國都希望台灣人民能繼續在自由民主等領域，持續蓬勃發展。