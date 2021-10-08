影／國民黨赴美重量級主席特使是誰？ 朱立倫這樣說

國民黨主席朱立倫籌備駐美代表處，今天上午到高雄主持高市黨部主委許福明布達儀式，被問及何位重量級人士會擔任主席特使，他表示，駐美代表處事務分工作組與顧問組，陸委會前主委夏立言，外交部前次長李澄然、章文樑，以及國安會前副秘書長張大同、黃介正等人都會擔任重責大任，這些人都可能擔任主席特使。

國民黨昨日召開「國民黨國際工作小組」第一次工作會議，會中決議派重量級人士擔任主席特使，不定期赴美溝通。黨主席朱立倫今天在高市黨部接受媒體聯訪時表示，陸委會前主委夏立言擔任過外交部政務次長，另有李澄然次長、章文樑次長及張大同副秘書長，加上黃介正兼國際部主任，多位重量級朋友一起來討論相關駐美代表處的事務，分成工作組與顧問組。

朱立倫解釋，工作組同仁很快會去華府做籌備工作，顧問組這邊昨天有一個決議，就是將來會有主席特使的一個身份，可能是好多位，然後分批去華府，結合在華府工作組同仁展開駐美工作。

媒體追問特使人選是誰？朱立倫說，大概是剛剛提到的幾位主要人選之一。此外，針對明年高雄市長選舉的提名人選，朱立倫說，「朱立倫的效率應該還可以」，上個禮拜來答應立刻要派主委，今天就來布達，「我們再繼續努力」。