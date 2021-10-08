法參議院友台小組拜會游錫堃 李察：中國大陸對此行很多負面評價

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台，上午拜會立法院長游錫堃，並由游作東午宴。李察受訪時證實，中國大陸對他們此行確實有很多負面評價，但他告訴大陸，決定來台灣參訪，符合法國的外交政策。

不過李察也強調，他不會用「壓力、施壓」來形容中國大陸駐巴黎的大使館對他們所做的事情。

李察表示，決定來台灣是很早之前的事情，因為法國參議院跟台灣國會間關係非常好，雙方國會也都各自有友台、友法小組支援，所以國會間彼此互訪也是理所當然的事情。

游錫堃受訪時則表示，李察邀請立法院在今年底或明年回訪法國，而民進黨立委蔡適應是立法院台法國會聯誼會會長，他就請蔡規劃這件事情，屆時到法國跟法國參議院做更多交流。

游錫堃提到，蔡英文總統說李察是台法關係的開拓者，這個名稱非常適當，過去在李察推動下，法國國會幫忙台灣參加世界衛生大會（WHA），甚至今年5月6日時還在參議院通過支持台灣參與國際組織工作決議案，對我非常友善。

游錫堃對李察訪問團與法國也表示肯定，能在中共強權壓力下訪台，還稱台灣為國家。游透露，大陸對訪問團來台制裁，但卻只禁止法國國會議員到中國大陸與港澳，參議員卡迪克參議員說，這證明台灣不是中國一部分，他還跟卡迪克比讚。

游錫堃說，他也藉今天會面的機會，希望李察等參議員未來能夠持續支持台灣參與主權國家才能成為會員國的所有國際組織，如支持我國進聯合國去擔任觀察員；若不用主權國家就能擔任會員的國際組織，就支持台灣進去擔任正式會員。

游錫堃說，他今天贈送精緻、代表友誼的法藍瓷給訪問團成員，因為今天貴賓來自法國，法藍瓷上面也有個法字，「也姓法就對了」，特別表達對法國的敬意。