民進黨去年政治獻金 再砸近600萬用於幫推、投石公司

監察院今天公布去年各政黨政治獻金報告，民進黨去年政治獻金收入總計1.45億元，支出為1.09億元，結餘3592萬餘元。曾被爆出與民進黨關係緊密的「幫推」與「投石」公關公司，去年持續和民進黨密切合作，民進黨用於兩家公司的委請支出製作費用，分別為283.5萬元、294萬元。

幫推及投石公關公司在2018年選舉中，光靠接綠營案子，兩家公司進帳逾1009萬；2020年總統大選期間，兩家公司共接69件蔡英文陣營的宣傳案，金額從8000元到500萬元不等，近4年累積拿下政府8千多萬標案。

根據監察院公布資料顯示，民進黨去年度的政治獻金總計收入為1億4538萬餘元，其中個人捐贈收入1億1967萬餘元為最大宗，另外還有來自營業事業捐贈收入2364萬餘元、匿名捐贈收入151萬餘元、人民團體捐贈收入55萬、其他收入7188元等；支出部分，總計1億946萬餘元，包含業務費用6310萬餘元、人事費用2507萬餘元、選務費用1514萬餘元、雜支120萬餘元、捐贈給推薦的公職候選人競選費用50萬元、公共關係費用1萬餘元等。

國民黨去年政治獻金收入為1.23億，支出1.17億元，結餘646萬餘元；民眾黨與台灣基進收支相抵後，分別短絀2318萬元與結餘389萬餘元；時代力量則結餘174萬5872元。