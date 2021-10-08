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提振士氣！ 藍營高市主委許福明：韓國瑜靠滷肉飯贏政權

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨主席朱立倫（左）頒發派任令給高市黨部新任主委許福明（右）。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席朱立倫（左）頒發派任令給高市黨部新任主委許福明（右）。記者徐白櫻／攝影

國民黨主席朱立倫今天到高雄主持高市黨部主委許福明布達儀式，雖然新主委人選在黨內出現不同聲音，朱立倫強調，高雄的政治挑戰高，需要一位有經驗且熟悉高雄的主委，許是最適合人選。許福明則提出前市長韓國瑜以「一碗滷肉飯」取得執政權的事蹟勉勵黨內同志，有信心重新贏回高雄。

今天上午朱立倫南下高雄頒發派任令，針對日前少數黨代表「退群」表達不受尊重一事，朱立倫回應，誠摯邀請每位黨代表共同支持新主委，不管今天有沒有來參加，每一位都是黨內同志，相信新主委很有經驗，會跟著每一位黨代表拜會、接觸。

朱立倫說，高雄是新的大都會，整個政治挑戰性比較高，高雄市黨部在莊啟旺之後沒有專任主委，需要有經驗且熟悉高雄的人選，議長、高雄幾位前輩或立委、議員，大家對許福明都滿意，認為許是老朋友，也很熟悉高雄；上個禮拜他到高雄，大家都希望最快速度決定主委，許福明是最了解高雄的人。

許福明表示，三度回任，心裡沉重多於喜悅，黨內艱困，尤其經過黨內初選後，從中央到地方很多工作需要整合。有關外界質疑，許福明已經離開高雄5年，而且年紀也大。許福明說，他實際年紀是67歲，前主委韓國瑜住在黨部寢室，靠一碗滷肉飯、一瓶礦泉水打下高雄天下，高雄是全國黨員最多的縣市，他下定決心要重新贏回高雄。

朱在布達儀式上提及「同舟計畫」，朱表示，國民黨要努力找回失聯黨員，現在37萬黨員失聯黨員最少2、30萬人，希望黨員邀請家人加入國民黨，讓國民黨能更強。

國民黨高市黨部新任主委許福明澄清，年紀未滿70歲。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部新任主委許福明澄清，年紀未滿70歲。記者徐白櫻／攝影

朱立倫 國民黨 韓國瑜

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