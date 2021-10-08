反迫遷團體抗議花敬群 籲廢除區段徵收

內政部正研擬土地徵收條例修法，次長花敬群日前表示，區段徵收是合作開發模式，不屬於土地徵收，且常都是95％地主同意參與開發，已不會有過去令人修法的案件。多個民間團體今在內政部前抗議此言論，並要求內政部立即廢除區段徵收制度。

政大地政系教授、惜根台灣協會理事長徐世榮上午率竹東二三重埔、竹北璞玉、社子島等多個自救會，以及航空城反迫遷聯盟等單位，在內政部前高舉布條抗議。

徐世榮表示，今在內政部前抗議訴求兩點，第一是嚴正駁斥內政部謬論，二是要求民進黨政府立即廢除區段徵收制度。他說，蔡英文總統已經是解嚴之後，土地徵收面ㄐㄧ 最多的總統，歷史上留下骯髒的地位。

徐世榮說，區段徵收不應該存在，這是19世紀歐洲的超額徵收，歐美早在20世紀就已廢除。台灣卻在以民主進步的民進黨執政下，實施19世紀制度，這是民進黨政府的恥辱。

本全律師事務所所長詹順貴也說，今天這群徵收、迫遷的鄉親們，上街本來是非常沒必要，只要花敬群不要這麼好辯、扭曲事實，才讓人民不得不站出來抗議。

詹順貴說，徵收定義很多，但都是可以不用經過土地所有權人同意，就以強制力將土地拿走。花敬群及內政部所謂的「地主同意比例」，其實是區段徵收中土地所有權人選擇領回抵價地的比例。申領抵價地的比例絕非就是同意的比例，這二者是不相同的，若根據台北市政府針對社子島居民所做的意願調查，2019年只有3.66%居民贊成區段徵收，而絕非是內政部所宣稱的95%。

「只要有一人不同意，政府憑什麼剝奪他的財產權？」詹順貴說，內政部玩文字遊戲，要花敬群「好好把嘴巴閉緊，替人民把關、不要狡辯。」環境法律人協會秘書長李明芝也說，從大埔事件至今超過10年，內政部是裝睡覺不醒，區段徵收是強制剝奪人民所有權的手段，要求立即廢除。