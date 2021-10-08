玉山論壇／北京脅迫台灣 澳前總理艾波特：美澳不該袖手旁觀

澳洲前總理艾波特今天出席「玉山論壇」致詞說，美國不能袖手旁觀，眼睜睜看著台灣被併吞，澳洲也不該對民主夥伴命運漠不關心；艾波特並指出，需要讓北京知道，企圖脅迫台灣的作為，會造成不可估量的後果。

日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（Keiji Furuya）視訊致詞時表示，歡迎台灣申入「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP，希望台灣能盡快加入此協定；台灣政府說過，未來將討論有關日方所關切的福島等五縣食品禁令。

古屋圭司說，在加入CPTPP前必須解決許多障礙，日華議員懇談會承諾盡其所能提供相關協助。

「玉山論壇」8日舉行，主題為「以韌實力重啟共同進步的優先議程」，蔡英文總統、副總統賴清德與會，分別在開幕式及「亞洲前瞻圓桌對話」致詞；艾波特（Tony Abbott）發表演說，古屋圭司、美國國務院前經濟發展與能源環境次卿柯拉克（Keith Krach）則以視訊演講。

艾波特致詞時首先提到，兩年前曾猶豫是否參加這個會議，以免激怒中國大陸。艾波特接著說，但看著北京一連串作為，包括撕毀對香港「一國兩制」的承諾，新疆維吾爾族集中營慘況，對進行愈來愈多繞台飛行以恐嚇台灣；北京並將貿易武器化，尤其是針對澳洲。

艾波特說，所以今年，他站在這裡。

艾波特還提到，澳洲等國都曾對北京有所期待，也增進貿易往來等，但這些年來，北京卻持續欺凌他人。

艾波特指出，意識到北京實力增長，北京很可能會發動災難性的攻擊，國際面臨的挑戰，即是努力確保不讓此事變得有可能發生；這就是為何台灣友人如此重要，台灣未來應該由自己人民決定，並需讓北京知道，任何脅迫意圖都會造成不可估量的後果。

艾波特還說，是北京讓美日印澳「四方安全對話」形成，隨著中方變得愈來愈具侵略性，它會發現愈來愈多對手。艾波特表示，民主社會準備支持台灣這個民主夥伴，這包括歡迎台灣加入CPTPP。