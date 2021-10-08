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2024不排除「柯、郭合作」？ 柯文哲：過度解讀
民眾黨立委蔡壁如7日接受資深媒體人王淺秋訪問表示，「郭董變成我們疫苗的代言人」，不排除台北市長柯文哲與郭台銘2024總統大選的可能性。柯文哲上午與新北市長侯友宜同台，參加雙北全運聖火傳遞活動，柯文哲被問到「柯郭合」時表示，他覺得應每天把該做的事做好，很多這種傳聞，傳來傳去，也不是說是假新聞，很多都過度解讀，結論是這樣，認真過每一天就好
對於蔡壁如稱樂見柯、郭合作，是因郭台銘當副手，可以去世界各地要疫苗、會加分？柯文哲說，「這有點太...」，但他話沒說完又說，疫苗的確是現在最大的問題，他態度是反正有疫苗來就認真把他打完，也不用再去講太多了。
媒體又問侯友宜，怎麼看2024柯郭合？侯友宜笑說，這不就要問柯市長？怎麼問他？這是柯市長的答案。柯文哲皺眉對侯友宜說，記者問的題目不用每題回答。
侯友宜說，他是這樣想，現階段就兩個人把現階段的工作做好，是誰配誰，都不是重要，重要是他跟柯市長兩個在這地方好好為了雙北攜手合作，把事情做好，最重要。
媒體追問，基隆市長林右昌說柯市長是未來的國民黨黨主席？侯友宜笑而不答，柯說，像這個一聽就可以跳過去的題目。
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