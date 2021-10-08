美中會晤談台海 外交部：感謝蘇利文重申對台承諾
美國白宮國家安全顧問蘇利文7日接受英國廣播公司（BBC）專訪時說，美國高度關切中國大陸破壞台海和平的行徑；我外交部表示，感謝蘇利文在與中方會晤後的隔日，立即透過專訪，公開傳遞美方關切中方挑釁行徑及重申對台灣的承諾。
外交部並說，台灣會持續扮演台海及印太區域和平穩定貢獻者的角色，並不斷強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度。
蘇利文（Jake Sullivan）受訪談及，美國高度關注破壞台海和平的行動，美方公開或私下均會仗義執言，並將採取行動預防中國大陸武力犯台。
外交部表示，自10月1日以來，中國出動軍機侵擾台灣防空識別區(ADIZ)的頻率及數量均屢創新高，已經引起美國及許多理念相近國家公開表達對中國挑釁行徑的高度關切。
外交部指出，美國拜登總統（Joe Biden）、國務卿布林肯（Antony Blinken)、白宮國安顧問蘇利文等美方高層以及白宮與國務院發言人連日來已多次公開譴責中國；此外，包括德國、英國及歐洲議會等也紛紛公開表達關切，凸顯我戰略位置的關鍵性，以及台海和平穩定現狀對全球的重要性。
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