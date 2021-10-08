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蔡英文重申不求軍事對抗 盼與鄰居和平共存

聯合報 / 記者張加／即時報導
總統蔡英文今出席「玉山論壇」以英文發表演講表示，台灣不尋求軍事對抗，希望與「鄰居」在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。圖／截自直播畫面
總統蔡英文今出席「玉山論壇」以英文發表演講表示，台灣不尋求軍事對抗，希望與「鄰居」在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。圖／截自直播畫面

蔡英文總統今在「玉山論壇」以英文發表演講表示，台灣不尋求軍事對抗，希望與「鄰居」在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。

蔡總統指出，台灣為區域穩定和安全做出貢獻，台灣致力與區域參與者合作，防止東海、南海及台灣海峽爆發軍事衝突；台灣不尋求軍事對抗，希望與「鄰居」在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存，但台灣也會盡全力捍衛自由與民主價值。

蔡總統這番話與她近日在「外交事務」雙月刊所撰寫專文內容大致相同。

第5屆「玉山論壇」8日舉行，主題為「以韌實力重啟共同進步的優先議程」，蔡總統、副總統賴清德與會，分別在開幕式及「亞洲前瞻圓桌對話」致詞；澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）發表演說，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（Keiji Furuya）、美國國務院前經濟發展與能源環境次卿柯拉克（Keith Krach）則以視訊演講。

艾波特稍早致詞指出，相信美國不會坐視不管北京的作為，而澳洲也應該和民主夥伴一致，民主社會應準備好支持台灣這個民主政體，這包括歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

艾波特表示，如果希望世界更好，現在最重要的就是和台灣團結站在一起，而他今天站在此，就是展現對勇敢、自由台灣的支持。

艾波特說，中國大陸也想加入CPTPP，但很難成功，北京持續與澳洲展開貿易戰，以及其掠奪式經濟行為，只會讓它無法加入CPTPP。

蔡英文

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