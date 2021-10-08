獨／民眾黨2022選戰模式啟動 11月3日首波提名名單出爐

民眾黨雖今年才成立2周年，但擴張勢力的野心雄厚，民眾黨人士指出，將於11月3日中央委員會通過首波全國縣市議員提名名單，提名人可正式以民眾黨參選人身分投入選戰，第二波則預計於農曆年前出爐，至於縣市長人選，目前以7個縣市較有可能，「即便勝選機率不高，但至少起到母雞帶小雞作用」。

隨著本土疫情獲得控制，民眾黨9月初即公布2022提名辦法，訂出比選罷法更嚴格的參選人資格，由地方黨部先尋覓人選，若各選區有意參選者超過議定提名人數，將先協調、再初選，艱困選區則徵召參選。

民眾黨人士指出，目前各議員選區傾向推派一人參選，避免票源分散、席次落空，預計將於11月3日中央委員會通過首波全國縣市議員提名名單，對象主要為各選區未有其他同黨競爭者的地方服務處主任，若超過一人有意參選的選區，因為仍待協調或初選，時程勢必拉長，預計於列入農曆年前的第二波提名名單。

民眾黨人士表示，第一波提名名單出爐後，可讓較無爭議選區的擬參選人，以正式的民眾黨參選人身分投入選戰，並結合公投議題宣傳，擴展個人及民眾黨在地方的聲量及支持度；不過該人士也坦言，參選人必須具備組織經營、服務地方甚至募款等能力，需要時間評量，因此第一波名單人選不會太多。

至於縣市首長部分，民眾黨人士表示，除了將支持台北市副市長黃珊珊以無黨籍參選台北市長，就屬立委高虹安最有可能參選新竹市長，基隆市、桃園市、高雄市、南投縣、彰化縣也是較有可能提名首長候選人的縣市，即便勝選機率不高，但推出首長候選人可帶動議員選情，起到母雞帶小雞作用。