立院初審不在籍公投要再等 林為洲酸：民進黨不再急

立法院內政委員會今排審「公投法」、「不在籍公投法」等相關草案，國民黨籍召委林為洲力拚今日送出委員會；但民進黨團主張，由於行政院版草案明日院會才付委，今日詢答結束後，下下周再審，本會期仍來得及三讀，朝野一度僵持不下。

民進黨立委堅持等院版交付內政委員會再併案審查，反對今日進入逐條，朝野協商未果，林為洲隨即宣布休息，綠委管碧玲則質疑林為洲以政治行動「搞失蹤」，林為洲在近一小時返回會議室，擬宣布繼續議程，後管碧玲則指林為洲不顧程序、為護送「通訊投票」版本出委員會，她無法接受，因此要提散會動議，藍綠爭執不休。

林為洲後來讓步，裁示先宣讀條文，等政院版今日在立法院會付委後，下下周逐條審查。國民黨團晚間發布新聞稿表示，就算召委主動將政院版條文，改以修正動議方式提出討論，也遭民進黨立委全力反對，對民進黨打假球、口是心非的行徑表示遺憾。

林為洲表示，民國79年起，不在籍投票歷經多次討論，尤是去年疫情爆發後，各界更強烈建議兼顧防疫與國人權益，不在籍投票應儘速實施，目前全世界已實施不在籍投票多年的民主國家共100多國，去年疫情艱困時，美國、韓國等仍依舊順利舉行總統、國會選舉等重要大選。

林為洲說，我國卻因疫情影響，原訂8月28日公投選舉被延至12月18日，可見為了避免疫情群聚風險與保障人民參政權，不在籍投票的施行勢在必行。今日卻只見民進黨嘴巴喊著要施行，實際卻不讓法案盡速通過，阻擋今年底公投實現不在籍投票的里程碑。

林為洲批評，民進黨政府謊稱「支持不在籍投票」的積極度，一拖再拖、藐視人民共同的期待，嘴上說著要儘速通過，卻於今日內政委員會審查中，不願就不在籍投票法案先行通過進入院會協商。請問民進黨在害怕什麼？

國民黨團表示，不在籍投票有立法必要性，既然朝野各政黨都支持儘速立法，行政院也已順應民意提出版本，管碧玲更表示本會期一定完成立法程序，國民黨團呼籲，一向標榜民主進步的民進黨，請不要再藉故拖延，汙名化不在籍公投，共同支持在下次委員會排審時完成初審，以利儘速完成三讀立法程序。