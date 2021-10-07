陳柏惟辯打電玩 徐巧芯：打算提案賭博機台階段性開放?

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自徐巧芯臉書
圖/取自徐巧芯臉書

立委陳柏惟立委，十年前去電子遊藝場的經過，再度引發熱議。國民黨議員徐巧芯指出，最離譜的是，晚上陳柏惟發了一篇文，把這件事美化成「打電動是一種值得鑽研的技藝」，把賭博性質的機台跟一般街機相提並論。

徐巧芯指出，其實此事原本只要清楚說明以前有玩過這些東西應該可以過關，但問題最大的是陳柏惟第一時間說了自己是去玩「快打旋風」；然而判決書上清楚記載他之所以被傳做證人，是因為他玩的是「賓果行星」這種具賭博色彩的機台。甚至他去的遊戲場，是以合法掩護非法，利用店內電玩機台進行賭博遊戲。

徐巧芯說，陳柏惟的身分不是一般市民，是立法委員。身為立委，不提出如何查緝以合法掩護非法的電子遊戲場也就算了，還講的好像就算場所裡面放一些賭博機台也很正常？還好意思說批評遊戲場內的賭博機台是對喜歡電玩娛樂的人不公平？

她說，十年前的事情只要誠實以對，可以被放過，但現在身為立委對國家政策的態度當然十分關鍵。徐巧芯說，她就想請問，繼上次的「支持藥用大麻開放、娛樂性的階段性開放」之後，這篇新文章的意思是未來打算提案「賭博性娛樂機台階段性開放」嗎？

賭博 陳柏惟 徐巧芯

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