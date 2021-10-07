蘇貞昌接見李察 判增進台法兩國友誼

行政院長蘇貞昌今天下午接見法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）參議員等訪團一行，代表我政府與國人誠摯歡迎李察主席率訪團造訪台灣，盼未來持續增進台、法兩國友誼，並深化交流及互動關係。

蘇揆致詞時表示，李察主席曾任法國國防部長要職，在法國是備受敬重的政治家。蘇指出，李察主席促成友台提案「支持台灣參與國際組織工作決議案」，在今年5月6日獲得法國參議院高票通過，創下法國國會首次紀錄，不僅彰顯李察的影響力，以及對台、法兩國關係的重視，同時也是對雙方堅守的民主價值與自由最大的支持。

蘇揆表示，台、法兩國關係經由長年互動，已十分密切。法國是台灣在歐洲第四大的貿易國，也是台灣全球第二大科學研究的協力夥伴。此次李察主席率領訪團一行來台，相信將能從訪程中看見台灣社會的活力、經貿蓬勃發展，並留下更深刻的印象，有助於增進未來兩國互動與情誼。

共同參與此次拜會行程的訪團成員另包括，友台小組副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）及友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）；法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）及副主任戴寧智（Guillaume Delvallée）。我方則由行政院政務委員兼發言人羅秉成、政務委員黃致達及外交部次長曾厚仁等陪同。

蘇揆致贈李察主席「金箔水果盤」漆器；致贈布依松、喬瑟芙兩位友台小組副主席及卡迪克外交暨國防委員會副主席「祈福天燈組」玻璃藝品；並致贈「太極對打 太極文」不鏽鋼藝品予高玉笛執行秘書；李察主席則致贈院長2015年份的Chateau Haut-Marbuzet紅酒，雙方並合影留念。