國慶預演高空拍攝影片曝光 史上最大幅飄揚國旗亮相

雙十國慶典禮即將展開，今天舉行預演，主辦的中華文化總會透露，今年轉播以「三金」團隊高規格呈現，為了捕捉國軍在空中操演更好的鏡頭，也首度使用高空拍攝戰機衝場，更有史上最大幅飄揚國旗的吊掛出場。文總也透露，看轉播的視角會比總統更好，「最佳觀賞視角就在你家客廳」。

文總表示，今年國慶典禮有多項突破，首先，今年的國慶典禮，雖然因為疫情相對穩定，才得以順利舉辦，但也因為防疫工作不能鬆懈，所以大幅減少國慶典禮能夠入場的人數。不過典禮精采程度創新高，由於今年的國慶是110年整數年，因此參與展演的隊伍和表演團體精彩程度都創新高，為了讓更多國人和僑胞可以透過轉播看到非常好的觀賞品質，在國慶籌備委員會的支持下，文化總會也擔任了國慶典禮轉播的監製。

文總表示，為了全力強化轉播工程的質量，今年國慶典禮集結了有轉播三金典禮豐富經驗的幕後工程團隊。這次出動二、三十台攝影機，動用上百位攝影師及影音製播人員投入，是國慶轉播史上出動最多組攝影機、攝影師的一次。

文總也說，這次裝備規格也是史上最高，包括空中繩索裝置攝影系統「spider cam」首度運用在國慶典禮轉播上，典禮上還特別運用了107倍的超高清鏡頭，捕捉重點畫面。

文總也表示，這次也是首度在國慶典禮上設置第二現場，開場表演在101頂樓上的國立台灣交響樂團演出，轉播工程就用了5台攝影機；為了捕捉國軍空中操演更好的鏡頭，也首度使用高空拍攝戰機衝場及史上最大幅飄揚國旗的吊掛出場。

文總也說，由於今年慶籌會及文化總會是用製播Live節目的規格，因此繃緊神經來進行轉播工程的籌備，也是國慶典禮首度在預演時監看測試畫面，預演後還召開製播會議，為的就是要讓國人收看國慶轉播的品質大大提升。

文總也提醒國人，國人在家看國慶轉播，會比典禮現場更精彩，「最佳觀賞視角就在你家客廳」，無法進場的國人，打開電視或透過行動裝置看網路轉播，「你的視角比總統更好。」