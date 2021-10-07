影／高嘉瑜外婆打莫德納後血栓 待醫師診斷關聯性

民進黨立委高嘉瑜外婆日前接種第二劑莫德納疫苗，施打不到一個禮拜的時間，出現血栓等症狀。高嘉瑜今(7)日受訪證實，表示外婆精神變得很恍惚，有氣無力，明顯感受到身體非常虛弱，很多事情也都記不清楚，究竟跟接種疫苗有無直接關聯，目前仍不敢斷定，醫生也沒這麼說，就是剛好最近有這些症狀出現。

高嘉瑜說，記得之前選舉的時候，外婆會就拿著自己的面紙，到市場幫忙發，外婆平常都在廟裡面做志工，有時也會去做資源回收，非常健康可以到處趴趴走，但她施打莫德納第2劑之後，不到一個禮拜的時間，整個精神變得很恍惚，身體非常虛弱，認不得人，剛發生過的事情也會忘記，家人發現後將外婆緊急送醫，檢查出腦部有點血栓，影響到認知的問題，之後會找人照顧外婆，盼能恢復。

高嘉瑜指出，一開始外婆不太敢打也不太想打疫苗，但家人勸說「打了比較安全」，外婆才去接種，沒想到打了第二劑之後，她身體就變得非常虛弱，所幸沒有生命危險，明天就會出院，謝謝大家的關心。