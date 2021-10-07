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鄭文燦獲頒一等榮光專業獎章 地方首長首例

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會副主委李文忠今天代表主委馮世寬，頒贈一等榮光專業獎章及證書給桃園市長鄭文燦，感謝他積極倡導眷村保存及宣揚榮民文化。圖／退輔會
退輔會副主委李文忠今天代表主委馮世寬，頒贈一等榮光專業獎章及證書給桃園市長鄭文燦，感謝他積極倡導眷村保存及宣揚榮民文化。圖／退輔會

退輔會副主委李文忠今天代表主委馮世寬，頒贈一等榮光專業獎章及證書給桃園市長鄭文燦，感謝他積極倡導眷村保存及宣揚榮民文化。退輔會說這是地方首長且非榮民獲頒此項殊榮首例。

退輔會表示，為感謝桃園市長鄭文燦對於榮民、榮眷的照顧，今（7）日於桃園市八德生命紀念館落成啟用典禮，由李文忠頒發一等榮光專業獎章及證書給鄭文燦市長。

退輔會說，鄭文燦就任以來，對榮民、眷各項福利服務、照顧安置、文化保存等工作推動不遺餘力，貢獻卓著，輔導會肯定其對榮民付出的貢獻，頒贈榮光專業獎章。這是地方首長且非榮民獲頒此項殊榮的首例。

退輔會表示，考量桃園地區未設置軍人忠靈祠，為體恤桃園地區榮民亡故後須遠送外縣市軍人忠靈祠安奉的窒礙，特於八德生命紀念館規劃國軍英靈專區，免費提供計1萬5千餘龕位安厝，這是桃園第一個具有國軍專用櫃位的納骨塔，未來將成為具特色的現代化生命紀念園區，使故榮民英靈原鄉安息，遺族得以就近祭祀追思。

退輔會表示，鄭文燦積極倡導眷村保存及宣揚榮民文化，推動眷村鐵三角計畫、設立馬祖新村文創園區、辦理眷村文化節活動等，更與財團法人榮民榮眷基金會合作成立中華民國眷村資源中心，多元整合眷村相關資源，對於宣揚及保存榮民精神及文化，貢獻卓著。

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