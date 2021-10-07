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馬英九批總統投書無中華民國 綠委：陷朱立倫不義

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

蔡英文總統投書「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊，使用「President of Taiwan」（台灣總統）頭銜，前總統馬英九今天表示，R.O.C（中華民國）不見了，請問蔡總統當的是哪一國的總統？民進黨立委林俊憲直指「馬英九這番話，根本是陷朱立倫於不義吧？」

林俊憲在臉書指出，不甘寂寞的馬英九又來了！每次只要他跑出來，不用看內容就大概知道是什麼事，果然這次也不意外，又要抨擊蔡總統「消滅中華民國」，只不過這個時機點實在有點敏感，不免讓人聯想到前陣子才因為「民國」兩個字被叮得滿頭包的朱立倫，該不會是在指桑罵槐吧？

林俊憲指出，從馬英九的發言來看，可以感受到國民黨深深的焦慮，民進黨一貫的主張很清楚，對腳下這塊土地的認同就是我們最大的公約數，無論要叫台灣也好、中華民國也好，這都只是其次，兩個名字共存並用，在大多數國人看來都是再正常不過的事。

林俊憲表示，但國民黨就不同了，近年來他們似乎陷入了「沒有名字」的窘境，台灣兩個字就像地雷一樣，絕對是說不出口，但就連他們死抱的中華民國神主牌，也在馬英九的帶領之下成了尷尬的關鍵字，國內喊得很大聲，一面對中國就連民國兩字都不敢用，「請問國民黨你們究竟代表誰？答案或許就在他們的黨名裡。」

林俊憲指出，像馬英九這樣退位多年卻還屢屢對時政發言的前總統已經很少見，一發言就是拿起槍往自己黨內同志掃射的情況，那就更是少見了。奉勸朱立倫如果要展現自己的領導能力，就好好管管馬英九吧！不要再讓他出來亂講話，只會讓國民黨的雙重標準更被看破手腳而已。

馬英九 林俊憲 蔡英文 朱立倫

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