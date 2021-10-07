朱立倫今談駐美辦公室籌備計畫 將邀重量級人士任主席特使
國民黨主席朱立倫今召開「國民黨國際工作小組」第一次工作會議，會中決議邀請重量級人士擔任主席特使，籌備駐美代表處並不定期赴美溝通。朱立倫強調，國際部需加強與日本政黨、新加坡、歐盟的外交工作，及與外國駐台外交機構、外媒互動，並籌組藍軍大智庫培養藍營外交青年人才。
朱立倫今日邀集陸委會前主委夏立言、前國安會副秘書長張大同、前外交部次長李澄然、章文樑、輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎、主席特別顧問暨國際部主任黃介正等人，未來會分成指導小組、工作小組分工合作。國際部將擴大徵詢專家學者、高階將領、前政府高層加入團隊，會以藍軍大智庫的準執政思考來擴充外交智囊團。
朱立倫選前承諾一上任就成立「駐美代表處籌備處」，本次午餐工作會議算是正式起跑。國民黨表示，民眾已經開始看出民進黨的國安外交路線已將國家安全帶至險境，因此國民黨正在重新整軍，擴大外交人才庫，重新贏回國際社會與全國民眾對國民黨的信賴感。
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