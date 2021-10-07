快訊

中共恐在2025侵略台灣？美國在第一島鏈的合縱連橫

主計長稱蚵仔麵線「1碗20元」 阿宗麵線說話了

朱立倫今談駐美辦公室籌備計畫 將邀重量級人士任主席特使

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

國民黨主席朱立倫今召開「國民黨國際工作小組」第一次工作會議，會中決議邀請重量級人士擔任主席特使，籌備駐美代表處並不定期赴美溝通。朱立倫強調，國際部需加強與日本政黨、新加坡、歐盟的外交工作，及與外國駐台外交機構、外媒互動，並籌組藍軍大智庫培養藍營外交青年人才。

朱立倫今日邀集陸委會前主委夏立言、前國安會副秘書長張大同、前外交部次長李澄然、章文樑、輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎、主席特別顧問暨國際部主任黃介正等人，未來會分成指導小組、工作小組分工合作。國際部將擴大徵詢專家學者、高階將領、前政府高層加入團隊，會以藍軍大智庫的準執政思考來擴充外交智囊團。

朱立倫選前承諾一上任就成立「駐美代表處籌備處」，本次午餐工作會議算是正式起跑。國民黨表示，民眾已經開始看出民進黨的國安外交路線已將國家安全帶至險境，因此國民黨正在重新整軍，擴大外交人才庫，重新贏回國際社會與全國民眾對國民黨的信賴感。

國民黨 朱立倫

延伸閱讀

3Q哥罷免案前告朱立倫 基進黨主席：有錢人欺負窮人

影／基進黨提告 朱立倫：我引用的都是事實

基進黨提告 朱立倫批浪費司法資源：我引用的都是事實

郭台銘會不會參選2024總統？鄭文燦稱「被騙過」這樣說

相關新聞

新北加倍券資金惹爭議 綠營槓上新北市副發言人

新北市議員張志豪質疑市府的加倍券振興方案動用2.5億元災害準備金，新北市政府副發言人呂家愷認為張志豪根本是「狀況外」，引...

當專業淪配角 基捷路線恐重演高鐵宜蘭選站風暴

高鐵延伸宜蘭要設站在「四城」或「宜蘭」？中央、地方戰火猛烈，立法院長游錫堃嗆交通部長王國材專業在哪？英系掌門人陳明文更撂狠話，一個月內若搞不定高鐵宜蘭站，王國材下台；而王國材先前已應允一個月內，確認基隆捷運最後路線。當專業已淪為配角，萬一政府想的不是基隆人要的，高鐵宜蘭選站風暴恐怕再次重演。

投書不用中華民國總統 凌濤：蔡英文消費又消滅中華民國

蔡英文總統近日投書美國期刊「外交事務」（Foreign Affairs），除了職銜使用「President of Tai...

駐舊金山代表處國慶酒會 實體慶祝防疫到位

駐舊金山代表賴銘琪今天在國慶酒會中表示，疫情見真情，台美之間發自內心互相幫助，未來期盼持續深化雙方經貿關係，共同維護台灣...

蔡英文投書不見「中華民國總統」 馬英九批只會拿來騙選票

蔡英文總統投書「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊，使用「President of Taiwan」（台灣...

圖輯／雙橡園國慶酒會 蕭美琴深藍長裙現身

駐美代表蕭美琴6日在雙橡園舉行國慶酒會，面對近來軍機大舉擾台的壓力，蕭美琴表示，武力威脅與挑釁引發華府更多人關注台灣安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。