投書不用中華民國總統 凌濤：蔡英文消費又消滅中華民國

蔡英文總統近日投書美國期刊「外交事務」(Foreign Affairs),除了職銜使用「President of Taiwan」,文內也未有一處見到我國正式的國名英譯「The Republic of China」一事。國民黨發言人凌濤痛批,蔡英文身為總統,嘴上消費中華民國,施政作為卻無一不在消滅中華民國,背離自己應該守護的「中華民國憲法」,令人痛心遺憾。

凌濤指出,在任何民主國家,國號與國旗應為基本共識。然而民進黨執政以來,處處在護照、總統簽名與國慶主視覺上「去中華民國」,不敢光明正大主張台獨,只敢用小動作偷偷抹除中華民國,就連外交部製作國慶影片都會出包誤植,甚至扯出私相授受的標案疑雲,根本視中華民國如兒戲。

凌濤舉例,前總統馬英九在2015年投書美國《華盛頓時報》(The Washington Times)捍衛釣魚台主權時,就使用「President of the Republic of China (Taiwan)」的國名全稱英譯,並括號標註台灣,既顧及國格又便利國際友人辨識,可說是最佳的呈現方式。

凌濤認為,中華民國是台灣內部與國際社會的國際地位最大公約數,民進黨一手消費中華民國,另一手消滅中華民國的欺騙行為,絕大多數人民及區域近鄰都看得相當清楚,而此種舉措導致台灣內部政局紛擾與區域潛在衝突情勢,這是各方都不樂意見到的發展。

凌濤呼籲,請蔡英文與民進黨珍惜執政機會,當好中華民國的總統,扭轉治理失能的執政困境,特別是臨近國慶,這次真的不要再把我國的正式名稱搞錯了。