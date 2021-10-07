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投書不用中華民國總統 凌濤：蔡英文消費又消滅中華民國

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨發言人凌濤。圖／朱立倫辦公室提供
國民黨發言人凌濤。圖／朱立倫辦公室提供

蔡英文總統近日投書美國期刊「外交事務」（Foreign Affairs），除了職銜使用「President of Taiwan」，文內也未有一處見到我國正式的國名英譯「The Republic of China」一事。國民黨發言人凌濤痛批，蔡英文身為總統，嘴上消費中華民國，施政作為卻無一不在消滅中華民國，背離自己應該守護的「中華民國憲法」，令人痛心遺憾。

凌濤指出，在任何民主國家，國號與國旗應為基本共識。然而民進黨執政以來，處處在護照、總統簽名與國慶主視覺上「去中華民國」，不敢光明正大主張台獨，只敢用小動作偷偷抹除中華民國，就連外交部製作國慶影片都會出包誤植，甚至扯出私相授受的標案疑雲，根本視中華民國如兒戲。

凌濤舉例，前總統馬英九在2015年投書美國《華盛頓時報》（The Washington Times）捍衛釣魚台主權時，就使用「President of the Republic of China (Taiwan)」的國名全稱英譯，並括號標註台灣，既顧及國格又便利國際友人辨識，可說是最佳的呈現方式。

凌濤認為，中華民國是台灣內部與國際社會的國際地位最大公約數，民進黨一手消費中華民國，另一手消滅中華民國的欺騙行為，絕大多數人民及區域近鄰都看得相當清楚，而此種舉措導致台灣內部政局紛擾與區域潛在衝突情勢，這是各方都不樂意見到的發展。

凌濤呼籲，請蔡英文與民進黨珍惜執政機會，當好中華民國的總統，扭轉治理失能的執政困境，特別是臨近國慶，這次真的不要再把我國的正式名稱搞錯了。

民進黨 國慶 蔡英文 馬英九

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