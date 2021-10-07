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圖輯／雙橡園國慶酒會 蕭美琴深藍長裙現身

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
駐美代表蕭美琴（右二）首度在雙橡園舉辦國慶酒會，和美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty，左二）共同舉杯。華盛頓記者張筠／攝影
駐美代表蕭美琴（右二）首度在雙橡園舉辦國慶酒會，和美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty，左二）共同舉杯。華盛頓記者張筠／攝影

駐美代表蕭美琴6日在雙橡園舉行國慶酒會，面對近來軍機大舉擾台的壓力，蕭美琴表示，武力威脅與挑釁引發華府更多人關注台灣安全，支持台灣力道也更強，不得不憂心的是，區域安全攸關包含中國人民在內的全體安全與繁榮，希望所有利害相關者要有共同責任。

國慶酒會上，蕭美琴挽起頭髮，以一襲深藍長禮服現身，首次以駐美代表身份接待賓客，受疫情所限，今年受邀者為往年的四分之一，約500人與會，包含美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、美國聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）、眾議員古德（Bob Good）、前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、AIT前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、美國國務卿前中國政策首席顧問余茂春，與中國大陸民運人士吾爾開希。

駐美代表蕭美琴。 華盛頓記者張筠／攝影
駐美代表蕭美琴。 華盛頓記者張筠／攝影

駐美代表蕭美琴和美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）一起參加雙橡園國慶酒會。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴和美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）一起參加雙橡園國慶酒會。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影

雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影
高齡91歲的美國前外交官浦為廉（William Brown）也出席雙橡園國慶酒會，浦為廉在1979年為末代美國駐中華民國大使館副館長（臨時代辦），美國與中華民國斷交後，協助建立美國在台協會辦事處；浦為廉在2004年以AIT理事身份訪台，參加陳水扁總統就職典禮。華盛頓記者張文馨／攝影
高齡91歲的美國前外交官浦為廉（William Brown）也出席雙橡園國慶酒會，浦為廉在1979年為末代美國駐中華民國大使館副館長（臨時代辦），美國與中華民國斷交後，協助建立美國在台協會辦事處；浦為廉在2004年以AIT理事身份訪台，參加陳水扁總統就職典禮。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場，雙橡園主廚高于婷製作黑糖珍珠奶茶剉冰。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場，雙橡園主廚高于婷製作黑糖珍珠奶茶剉冰。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場，台灣街頭小吃雞蛋糕上桌。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場，台灣街頭小吃雞蛋糕上桌。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴在雙橡園國慶酒會上致詞。華盛頓記者張筠／攝影
駐美代表蕭美琴在雙橡園國慶酒會上致詞。華盛頓記者張筠／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴（右）首度在雙橡園舉辦國慶酒會。華盛頓記者張筠／攝影
駐美代表蕭美琴（右）首度在雙橡園舉辦國慶酒會。華盛頓記者張筠／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場，現場端出烤乳豬。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場，現場端出烤乳豬。華盛頓記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）在國慶酒會致詞。華盛頓記者張筠／攝影
美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）在國慶酒會致詞。華盛頓記者張筠／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影
雙橡園國慶酒會6日傍晚登場。華盛頓記者張文馨／攝影

蕭美琴 莫健 國慶

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