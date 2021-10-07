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圖輯／雙橡園國慶酒會 蕭美琴深藍長裙現身
駐美代表蕭美琴6日在雙橡園舉行國慶酒會，面對近來軍機大舉擾台的壓力，蕭美琴表示，武力威脅與挑釁引發華府更多人關注台灣安全，支持台灣力道也更強，不得不憂心的是，區域安全攸關包含中國人民在內的全體安全與繁榮，希望所有利害相關者要有共同責任。
國慶酒會上，蕭美琴挽起頭髮，以一襲深藍長禮服現身，首次以駐美代表身份接待賓客，受疫情所限，今年受邀者為往年的四分之一，約500人與會，包含美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、美國聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）、眾議員古德（Bob Good）、前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、AIT前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、美國國務卿前中國政策首席顧問余茂春，與中國大陸民運人士吾爾開希。
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