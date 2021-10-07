鄭文燦力挺趙怡翔 直播坦言「你的選區比較困難」

「口譯哥」趙怡翔將代表民進黨湧言會投入明年台北市議員選舉，桃園市長鄭文燦今天盛讚趙怡翔把所知所學的外交專業貢獻台灣，有外交經驗的市議員不多，首善之都台北市最需要城市外交，不過鄭文燦也坦言「你的選區比較困難喔！」

湧言會今天舉辦「小英發言人」同學會，包括立委趙天麟、台北市議員阮昭雄、新北市議員張志豪、民進黨發言人顏若芳、趙怡翔等人，在臉書直播分享與蔡總統共事故事，鄭文燦則是在直播最後，以神秘嘉賓身分上線。

鄭文燦指出，趙怡翔不只有基本市政問題，也有能力讓台灣變得更好，具有外交經驗的議員不多，台北市最需要城市外交，善用首都交流的優勢。鄭文燦話鋒一轉則說「你的選區比較困難喔！阮昭雄選過幾次？」，阮昭雄則笑說，立委、議員「9年選5次」。

鄭文燦也分享擔任民進黨發言人經驗，鄭文燦說，蔡總統從陸委會開始，發言風格以「簡潔扼要」出名，冷靜當中有堅持，擔任發言人要把她風格抓好，外界認為的文青式發言其實並沒有，沒有寫抒情文。

趙怡翔則分享，在蔡總統2016年選舉時，擔任民進黨國際部副主任，其中工作也是負責外媒聯繫。當時與時代雜誌的特派記者Emily Rauhala相約在蔡總統官邸訪問，蔡總統親自做了英式早餐給大家吃，他們聊得很愉快，但談到一半蔡總統發現Emily的盤子空了，就問：「would you like seconds?」（還要一份嗎？）對方答好。

趙怡翔說，當時不知道來了什麼靈感，突然說出「主席不如讓我來煮煮看，我曾經在廚房當工讀生，應該不會太丟臉。」蔡主席就看了他一下心裡一定想說，「這是時代雜誌的特派，你確定嗎？」但隨後她就跟說「好吧，但要請記者說出誰做的早餐比較好吃喔。」

趙怡翔表示，記者最後還是很客氣地說出，蔡主席做得比較好。而大概一個月後，也看到蔡主席落在時代雜誌的封面，封面故事的第一句話就是：「Tsai Ing-wen is making breakfast」（蔡英文在做早餐）。雖然這位記者沒有接著提到，第二盤是我做的，但這是他在蔡總統身邊工作的一個難忘經驗。