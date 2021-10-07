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宏都拉斯下月底大選 外交部：無論誰當選都支持其施政

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部拉美司副司長陳淑容。圖／擷取自外交部線上記者會直播頻道
外交部拉美司副司長陳淑容。圖／擷取自外交部線上記者會直播頻道

外交部拉美司副司長陳淑容今天表示，我國中美洲友邦宏都拉斯將於11月28日舉行總統大選，未來無論誰當選，我政府都將支持其裨益宏國民生的施政，協助宏國整體國家發展。

陳淑容今天在例行記者會表示，宏國這次共有15組候選人登記參選，外交部和大使館密切關注選情發展。

外交部次長俞大㵢先前訪問宏都拉斯，外交部先前表示，俞大㵢應宏都拉斯政府邀請，於9月16日至18日訪問宏都拉斯，慶賀台宏兩國建交80周年，並出席我國援助宏國風災重建計畫捐助儀式。

陳淑容說，大使館和俞大㵢該次出訪，持續和宏國各方人士加強溝通互動，說明台宏邦誼悠久，兩國合作長期嘉惠人民，對宏國經濟和社會發展都有重要作用，未來無論誰當選，我國政府都將支持，協助宏國國家發展。

陳淑容說，我方也提醒宏都拉斯政府，中國政府的承諾向來華而不實，是破壞友邦與台灣外交關係所使用的一貫伎倆。

宏都拉斯 外交部 大使館

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