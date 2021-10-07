宏都拉斯下月底大選 外交部：無論誰當選都支持其施政

高鐵延伸宜蘭要設站在「四城」或「宜蘭」？中央、地方戰火猛烈，立法院長游錫堃嗆交通部長王國材專業在哪？英系掌門人陳明文更撂狠話，一個月內若搞不定高鐵宜蘭站，王國材下台；而王國材先前已應允一個月內，確認基隆捷運最後路線。當專業已淪為配角，萬一政府想的不是基隆人要的，高鐵宜蘭選站風暴恐怕再次重演。

2021-10-07 15:24