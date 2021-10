【重磅快評】蔡英文的「台灣故事」 沒有中華民國？

中華民國雙十國慶前夕,蔡英文總統接受美國《外交事務》雙月刊邀稿,以「台灣總統」的身分,述說「台灣的故事」,分享台灣力爭民主之路,強調台灣已準備好成為全球良善力量。蔡英文說得好「台灣故事」,但卻通篇文章沒有「中華民國」。

蔡英文說,台灣的故事是一部堅韌不屈的奮鬥史;台灣的故事不只述說我們維護民主的生活方式,也表達我們勇於承擔維護區域與世界穩定的責任。但在蔡英文的「台灣故事」裡,「中華民國」消失了。

蔡英文在《外交事務》上是以「台灣總統」的銜稱署名;國民黨立委陳以信很快翻出當年李登輝總統刊登在《外交事務》上文章,署名就是「中華民國總統」,質疑蔡英文為什麼不使用「中華民國總統」的頭銜?

總統府解釋,蔡總統是「中華民國台灣」的總統,正式投書也是用President of the Republic of China(Taiwan)、「中華民國(台灣)總統」的名義,「至於相關期刊的編輯我們尊重」。

既有李登輝之例,那就表示《外交事務》雙月刊是可以接受「中華民國總統」頭銜的文章。《外交事務》不能擅改作者身分,因為那是著作人格權最重要的部分;何況又是邀稿,一般更會尊重作者意願。

因此,蔡英文「尊重相關期刊編輯」的說法,不論是甩鍋期刊,或根本就是樂於接受,都不但是自我矮化,更是矮化國格。

當然,如果蔡英文自己都可以把「中華民國總統」變成「中華民國(台灣)總統」,那麼《外交事務》期刊進一步把蔡英文變成「台灣總統」,恐怕更是說中了蔡英文的心事;蔡英文當然樂得「尊重」相關期刊的編輯。何況蔡英文還在內文中直接提到「台灣的領土面積」。

近幾年來,習近平不斷要求講好「中國故事」,傳播好中國聲音,讓世界更好了解中國。不過,在西方全面反擊下,北京的「大外宣」攻勢效果不大,美歐反中氛圍並未紓解,抗中聯盟氣焰更高。

蔡政府的「大內宣」搞得風風火火,對人民的「認知作戰」攻無不克,望風披靡;但「大外宣」卻首先就被外交部長吳釗燮搞得幾乎變成「戰狼外交」的翻版。

這次,蔡英文親自出馬講好「台灣故事」,傳播好台灣聲音。但她的「台灣故事」裡,有「台灣總統」,沒有「中華民國總統」;有「台灣的領土面積」,而「中華民國」卻消失了。

這樣的「台灣故事」,聽起來其實比較像「台灣寓言」。但蔡英文的「台灣寓言」,到底要向美國、向西方傳播怎樣的錯誤啟示?