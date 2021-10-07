【重磅快評】蔡英文的「台灣故事」 沒有中華民國？

中華民國雙十國慶前夕，蔡英文總統接受美國《外交事務》雙月刊邀稿，以「台灣總統」的身分，述說「台灣的故事」，分享台灣力爭民主之路，強調台灣已準備好成為全球良善力量。蔡英文說得好「台灣故事」，但卻通篇文章沒有「中華民國」。

蔡英文說，台灣的故事是一部堅韌不屈的奮鬥史；台灣的故事不只述說我們維護民主的生活方式，也表達我們勇於承擔維護區域與世界穩定的責任。但在蔡英文的「台灣故事」裡，「中華民國」消失了。

蔡英文在《外交事務》上是以「台灣總統」的銜稱署名；國民黨立委陳以信很快翻出當年李登輝總統刊登在《外交事務》上文章，署名就是「中華民國總統」，質疑蔡英文為什麼不使用「中華民國總統」的頭銜？

總統府解釋，蔡總統是「中華民國台灣」的總統，正式投書也是用President of the Republic of China（Taiwan）、「中華民國（台灣）總統」的名義，「至於相關期刊的編輯我們尊重」。

既有李登輝之例，那就表示《外交事務》雙月刊是可以接受「中華民國總統」頭銜的文章。《外交事務》不能擅改作者身分，因為那是著作人格權最重要的部分；何況又是邀稿，一般更會尊重作者意願。

因此，蔡英文「尊重相關期刊編輯」的說法，不論是甩鍋期刊，或根本就是樂於接受，都不但是自我矮化，更是矮化國格。

當然，如果蔡英文自己都可以把「中華民國總統」變成「中華民國（台灣）總統」，那麼《外交事務》期刊進一步把蔡英文變成「台灣總統」，恐怕更是說中了蔡英文的心事；蔡英文當然樂得「尊重」相關期刊的編輯。何況蔡英文還在內文中直接提到「台灣的領土面積」。

近幾年來，習近平不斷要求講好「中國故事」，傳播好中國聲音，讓世界更好了解中國。不過，在西方全面反擊下，北京的「大外宣」攻勢效果不大，美歐反中氛圍並未紓解，抗中聯盟氣焰更高。

蔡政府的「大內宣」搞得風風火火，對人民的「認知作戰」攻無不克，望風披靡；但「大外宣」卻首先就被外交部長吳釗燮搞得幾乎變成「戰狼外交」的翻版。

這次，蔡英文親自出馬講好「台灣故事」，傳播好台灣聲音。但她的「台灣故事」裡，有「台灣總統」，沒有「中華民國總統」；有「台灣的領土面積」，而「中華民國」卻消失了。

這樣的「台灣故事」，聽起來其實比較像「台灣寓言」。但蔡英文的「台灣寓言」，到底要向美國、向西方傳播怎樣的錯誤啟示？