快訊

直播／第10輪BNT加開限8小時內預約！ 指揮中心下午2時記者會

基本工資連年調升無感？長期低薪才是勞工最深的痛

副機師染疫「5+9」擋不住Delta！專家：應提高篩檢頻率

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
國內40多歲國籍航空女副機師染疫，且確診為Delta變異株，過去曾經派飛新加坡及美國安哥拉治市，還有接觸兩位同住兒童，憂有社區感染風險。機組員示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
國內40多歲國籍航空女副機師染疫，且確診為Delta變異株，過去曾經派飛新加坡及美國安哥拉治市，還有接觸兩位同住兒童，憂有社區感染風險。機組員示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

國內40多歲國籍航空女副機師染疫，且確診為Delta變異株，過去曾經派飛新加坡及美國安哥拉治市，還有接觸兩位同住兒童，憂有社區感染風險。台北市副市長黃珊珊表示，航空機組員經常短程、長程混飛，「5+9」政策根本無法抵擋Delta。專家認為，「5+9」本來就沒辦法擋住病毒，不如提高篩檢頻率，盡早匡列就能將擴散風險較低。

女副機師被列為境外移入個案，其兩名孩子所就讀的學校昨日宣布停課一日，今早北市也宣布匡列1百多人PCR篩檢皆為陰性。台大感染科前醫師孔祥琪指出，「5+9」本來就沒辦法擋住病毒，除非全部機組員返台都關14天絕對萬無一失，但以機組員的身心、航空公司人力、貨運等經濟壓力根本不可能。

他說，與其糾結在「5+9」措施，不如下重本提高PCR的篩檢頻率，原先篩檢數從第5日、第9日、第14日，共三次篩檢，提高每2至3天就篩檢一次，只要能夠盡早篩檢出來，且立即匡列，無論派飛短程、長程，進到社區的風險都會降低。

尤其此次女副機師在發病第9日就篩檢出陽性確診，有外界質疑「不該讓機組員在加強版管理期間，與家人接觸」，孔祥琪指出，這樣的作法是獵巫且不太人道，他認為該案在10月6日發病後揪出，抓到的時間算早，應該還沒傳到社區，應給機組員一點空間跟家人相處，但可加強篩檢頻率。

另外指揮中心仍在調查，該名女副機師是在派飛美國安哥拉治市，或新加坡期間染疫，對於長程、短程混飛的風險。他表示，依照發病日推算，無論是在哪一個航程都有可能感染，只要是現職的航空機組員都會有感染風險，應該盡早察覺、匡列更為重要。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株

延伸閱讀

新疆3天內5人染疫 遊客大雪中滯留靠泡麵充饑

女副機師染疫 北市：居隔9人、擴大採檢149人結果均陰

為何接種疫苗後保護力會逐漸下降？家醫科醫解答

黃珊珊曝女副機師染Delta 指中央應檢討機組員檢疫規定

相關新聞

「郭台銘變疫苗代言人」 蔡壁如鬆口：2024不排除柯郭合

永齡基金會與鴻海、台積電和慈濟購買的1500萬劑BNT疫苗，今清晨到貨第6批，重要推手鴻海創辦人郭台銘聲量也因此水漲船高...

「柯侯鄭林」合體場面超冷 網友留言反掀白綠熱戰

為了推動眷村文化，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌今天難得線上合體同框行銷「北北基桃眷村文...

建置不在籍投票電子系統 李進勇：需9個月以上

中選會主委李進勇今天表示，若立法院通過公投不在籍投票法，同意申請不在籍投票可採取線上併行的方式，中選會粗估建置電子系統要...

副機師染疫「5+9」擋不住Delta！專家：應提高篩檢頻率

國內40多歲國籍航空女副機師染疫，且確診為Delta變異株，過去曾經派飛新加坡及美國安哥拉治市，還有接觸兩位同住兒童，憂...

蕭美琴主持國慶酒會：武力威脅強化華府挺台力道

駐美代表蕭美琴6日在雙橡園舉行國慶酒會，面對近來軍機大舉擾台的壓力，蕭美琴表示，武力威脅與挑釁引發華府更多人關注台灣安全...

澳洲前總理艾波特見蔡英文 呼籲會員國挺台加入CPTPP

蔡英文總統今天接見澳洲前總理艾波特，她表示，感謝艾波特在台澳洽簽經濟合作協定，以及對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。