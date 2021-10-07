副機師染疫「5+9」擋不住Delta！專家：應提高篩檢頻率

國內40多歲國籍航空女副機師染疫，且確診為Delta變異株，過去曾經派飛新加坡及美國安哥拉治市，還有接觸兩位同住兒童，憂有社區感染風險。台北市副市長黃珊珊表示，航空機組員經常短程、長程混飛，「5+9」政策根本無法抵擋Delta。專家認為，「5+9」本來就沒辦法擋住病毒，不如提高篩檢頻率，盡早匡列就能將擴散風險較低。

女副機師被列為境外移入個案，其兩名孩子所就讀的學校昨日宣布停課一日，今早北市也宣布匡列1百多人PCR篩檢皆為陰性。台大感染科前醫師孔祥琪指出，「5+9」本來就沒辦法擋住病毒，除非全部機組員返台都關14天絕對萬無一失，但以機組員的身心、航空公司人力、貨運等經濟壓力根本不可能。

他說，與其糾結在「5+9」措施，不如下重本提高PCR的篩檢頻率，原先篩檢數從第5日、第9日、第14日，共三次篩檢，提高每2至3天就篩檢一次，只要能夠盡早篩檢出來，且立即匡列，無論派飛短程、長程，進到社區的風險都會降低。

尤其此次女副機師在發病第9日就篩檢出陽性確診，有外界質疑「不該讓機組員在加強版管理期間，與家人接觸」，孔祥琪指出，這樣的作法是獵巫且不太人道，他認為該案在10月6日發病後揪出，抓到的時間算早，應該還沒傳到社區，應給機組員一點空間跟家人相處，但可加強篩檢頻率。

另外指揮中心仍在調查，該名女副機師是在派飛美國安哥拉治市，或新加坡期間染疫，對於長程、短程混飛的風險。他表示，依照發病日推算，無論是在哪一個航程都有可能感染，只要是現職的航空機組員都會有感染風險，應該盡早察覺、匡列更為重要。

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