蕭美琴主持國慶酒會：武力威脅強化華府挺台力道

駐美代表蕭美琴6日在雙橡園舉行國慶酒會，面對近來軍機大舉擾台的壓力，蕭美琴表示，武力威脅與挑釁引發華府更多人關注台灣安全，支持台灣力道也更強，不得不憂心的是，區域安全攸關包含中國人民在內的全體安全與繁榮，希望所有利害相關者要有共同責任。

解放軍戰機擾台架次頻創新高，美方表示正密切關注此事，美國總統拜登5日對台灣議題表示，他和中國大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」（Taiwan Agreement），習近平也不能做遵守協議以外的事。

拜登的台灣協議說引發軒然大波，對此，蕭美琴表示，台美溝通順暢，第一時間就交換各種訊息，美方對台支持堅若磐石；她也說，最近的美中外交高層會議剛結束，已安排時間，向美方了解這場會議的相關細節。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，雙方談了六小時，會中原則上達成協議，在今年底前舉行拜習線上峰會。

有關台灣自我防衛能力，蕭美琴表示，針對台灣的各種國防安全建軍需求，持續和美方溝通對話，有助凝聚共識。

蕭美琴挽起頭髮，以一襲深藍長禮服現身，首次以駐美代表身份接待賓客，受疫情所限，今年受邀者為往年的四分之一，約500人與會，包含美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、美國聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）、眾議員古德（Bob Good）、前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、AIT前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、美國國務卿前中國政策首席顧問余茂春，與中國大陸民運人士吾爾開希。