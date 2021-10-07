澳洲前總理艾波特見蔡英文 呼籲會員國挺台加入CPTPP

蔡英文總統今天接見澳洲前總理艾波特，她表示，感謝艾波特在台澳洽簽經濟合作協定，以及對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的支持，而且不斷發聲呼籲重視台海安全的和平情勢。艾波特則呼籲會員國支持台灣加入CPTPP。

蔡總統表示，台灣與澳洲一直是雙方非常重要的貿易夥伴，過去5年，台灣與澳洲雙邊貿易額以每一年10%的幅度，持續穩定成長，最近台灣已正式申請加入CPTPP，希望持續強化台灣與澳洲、台灣與世界的經貿連結。

蔡總統也說，澳洲政府對印太區域的地緣政治變化積極因應、調整戰略，也跟美國、日本及印度持續深化四方安全對話合作，而且在會談中，共同關心台灣的議題；除此之外，今年澳洲政府也在許多國際場合，公開聲援台灣拓展國際空間，強調台海和平穩定的重要性。

蔡總統說，「我們願意貢獻力量，持續維持區域的和平穩定」，並且在疫苗、新興科技、氣候變遷以及供應鏈合作方面，與所有共享自由價值的民主夥伴有更深入合作。她也感謝艾波特在台澳洽簽經濟合作協定，以及對台灣加入CPTPP的支持，而且不斷發聲呼籲重視台海安全的和平情勢。

蔡總統說，她知道艾波特非常熱愛戶外運動，台灣自然景觀非常適合登山健行以及自行車旅遊，希望艾波特未來再來訪問，深入體驗台灣的美景與活力。

隨後致詞的艾波特也回應說，非常期待下次來台灣時，可以好好享受台灣風景與美食，相信那時候就不用戴口罩了。

艾波特說，台灣防疫非常卓越，而且還是建立在無法參與許多國際組織的前提之上，像是世界衛生組織；他說，這次來訪，也是希望可以幫助台灣參與國際組織，因為這個狀況已持續好幾十年，他希望這次訪問不會是最後一次，之後他會常常來訪台灣。

艾波特指出，台灣在許多方面可以說是世界典範，尤其是在這個區域當中；這70年來，台灣從威權統治國家，變成蓬勃發展、多元民主政體，讓印太區域國家了解到，富裕的同時，也可以享有自由以及民主。

艾波特也說，「當然不是每個人、每個國家都樂見台灣的進步與繁榮，像是台灣有些鄰居」，在這樣的前提之下，「我們民主國家更應該團結一致」。

艾波特表示，近年來澳洲等國家可能是過度專注在別的地方宣揚民主價值，而忘了保護已經生根的民主價值，他認為，從中找到平衡非常重要，希望未來能做到這件事。他認為，像是澳洲這些國家，能夠為台灣做的，是試圖建立更深化的關係，尤其是在貿易領域；如果台灣可以加入CPTPP，那就更得以彰顯民主的價值，「希望現在的會員國都能夠支持台灣申請加入」。

艾波特也說，他沒有辦法為澳洲政府做出任何承諾，但是他能夠非常有信心地代表全澳洲人民說，「我們全國都希望台灣的人民能繼續蓬勃發展，並且享有民主價值。」